Cảnh sát 141 hoá trang, các “quái xế” không kịp trở tay

22h tối 27/8, tổ công tác Y10/141 Công an TP Hà Nội đã hoá trang, mặc thường phục, không lập chốt cố định để phát hiện xử lý vi phạm tại ngã ba Nguyễn Khoái - dốc Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đây là các hoạt động trong kế hoạch cao điểm nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự dịp tết Trung thu và lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.Với biện pháp trên, tổ công tác đã khiến các đối tượng vi phạm không kịp trở tay. Theo ghi nhận của PV, chỉ sau 10 phút triển khai, tổ công tác đã phát hiện xử lý 9 đối tượng cùng 6 phương tiện vi phạm. Các lỗi vi phạm phổ biến là điều khiển xe chạy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, che biển số, thậm chí có hành vi chống đối quay đầu bỏ chạy khi bị dừng phương tiện. Tổ công tác kiểm tra xe vi phạm. Tháo biển cất cốp, che biển bằng khẩu trang... Các phương tiện được tháo khung, độ bô để thuận tiện cho việc đua xe, đánh võng, lạng lách, nẹt bô. Tất cả người, phương tiện, tang vật đều đã được Công an phường Thanh Lương tiếp nhận, giải quyết theo quy định. 9 đối tượng tại Công an phường Thanh Lương. Các trường hợp trên đều là thanh thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi, chưa có bằng lái xe. Các phương tiện vi phạm. Vũ Phúc V. (SN 2006, Hưng Yên, người điều khiển xe máy che biển) cho biết: "Tối nay em cùng các bạn vào phố chơi, xe của em có che biển bằng khẩu trang. Đây là lần đầu tiên em gặp cảnh sát 141 mặc thường phục. Sau khi được công an phường và cảnh sát 141 giáo dục tuyên truyền, em đã nhận ra hành vi của mình là sai trái. Em xin hứa sau này sẽ không vi phạm nữa". Trung tá Bùi Xuân Phương, Đội phó Đội CSGT số 11, tổ trưởng tổ Y10/141 của CATP Hà Nội cho biết: "Thực hiện kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt bô trên đường phố để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ dịp tết Trung thu và lễ Quốc khánh 2/9, tổ Y10/141 CATP Hà Nội đã triển khai tất cả các biện pháp tuần tra kiểm soát trên đường để xử lý các hành vi gây rối mất trật tự công cộng". "Ngoài những điểm cắm chốt cố định của các tổ 141, các tối thứ 7, chủ nhật chúng tôi sẽ đồng loạt hoá trang ra quân để phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm". >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Cảnh sát 141 hóa trang xử lý "quái xế" trong đêm ở Hà Nội. (Nguồn: Báo Lao động)

