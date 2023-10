Hà Nội: Mâu thuẫn lúc hát karaoke, nam thanh niên chém đối thủ nhập viện

Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định truy nã đối tượng Triệu Việt Hưng (SN 1995; HKTT: TDP Chiến Thắng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội Giết người.

Quyết định truy nã đối tượng Triệu Việt Hưng.

Theo hồ sơ vụ án, tối 11/10/2022, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, nhóm của Hưng đã dùng dao, kiếm đánh nhau với nhóm đối thủ tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Tại đây, Hưng đã dùng kiếm chém vào mặt gây thương tích cho một thanh niên khiến người này phải đi bệnh viện cấp cứu.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố bị can Triệu Việt Hưng với tội danh Giết người. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu. Ngày 20/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Triệu Việt Hưng.

Ai biết thông tin về đối tượng Triệu Việt Hưng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội (SĐT: 0916.229.866), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.