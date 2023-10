Nghi án chồng giết vợ rồi ra Công an đầu thú ở Bắc Giang

Ngày 3/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an huyện Yên Dũng và các đơn vị nghiệp vụ điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự tử vào chiều 2/10, tại khu nhà trọ ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Hoàng Văn Chương (SN 1990) và L.T.D (SN 1991) cùng ở Hà Giang xuống làm công nhân ở Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang) được khoảng 1 năm nay và thuê nhà trọ ở thôn Chung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.

Phòng trọ nơi xảy ra sự việc. Ảnh Quốc Phương.

Gần đây, Chương nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, nhiều lần to tiếng, ảnh hưởng đến các khách thuê trọ khác. Ông Dương Văn Thăng, chủ khu nhà trọ cho biết, sáng 2/10, chị D. có đi khám bệnh, về phòng trọ hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau, các phòng trọ gần đó phản ánh đến ông Thăng.

Đến khoảng 14h cùng ngày, do vẫn nghe thấy có tiếng cãi vã, ông Thăng xuống gõ cửa phòng trọ thì Chương trả lời: “Không có gì đâu, chú ạ” và sau đó im lặng. Khoảng 1 tiếng sau, Chương mở cửa chạy ra ngoài với dáng vẻ hoảng hốt, đi thẳng đến Công an xã Nội Hoàng đầu thú.

Lúc này, ông Thăng bảo một người khác lên xem tình hình phòng trọ thì phát hiện chị D. nằm trên giường, đắp chăn. Vụ việc cũng được chủ nhà báo lên cơ quan chức năng. Công an xã Nội Hoàng, Yên Dũng xuống kiểm tra xác định chị D. đã tử vong với hai vết đâm vào vùng ngực. Hoàng Văn Chương cũng có một số vết thương trên cơ thể nghi do tự dùng dao đâm.

Chương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân. Được biết, đôi vợ chồng này đã có hai con, gửi ở quê để xuống Bắc Giang làm công nhân. Ngay trong đêm 2/10, gia đình đã đưa thi thể chị D. về Hà Giang lo hậu sự.

Hiện vụ nghi án chồng giết vợ rồi ra Công an đầu thú đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.