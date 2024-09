Hà Nội cấm phương tiện qua cầu Long Biên

Cấm cầu Long Biên

Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Long Biên.

Theo đó, từ 15h chiều nay (10/9), Sở GTVT Hà Nội cấm người đi bộ và các loại phương tiện đi lại cả hai hướng trên cầu Long Biên.

Các phương tiện có nhu cầu đi qua cầu Long Biên lưu thông theo các cầu: Chương Dương, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long.

Nhiều cây cầu bắc qua sông Hồng của Hà Nội đang bị uy hiếp.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Cùng đó theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Đề nghị UBND Quận Hoàn Kiếm, Long Biên, chỉ đạo lực lượng Công an Quận, chính quyền địa phương bố trí lực lương phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, Cảnh sát giao thông Thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Đồng thời, đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty CP Đường sắt Hà Hải cập nhật thường xuyên tình hình mực nước sông Hồng tại Hà Nội (Long Biên) và tình trạng kết cấu hạ tầng giao thông của cầu Long Biên để báo cáo cơ quan có chức năng và đề xuất phương án giải quyết trong thời gian hoàn lưu sau bão.

Cấm phương tiện đi đường gom Đại lộ Thăng Long

Từ sáng 10/9, nhiều vị trí trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long bị ngập úng. Để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông trên tuyến, Sở GTVT Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến.

Cụ thể, Sở GTVT cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long theo các lý trình: Bên phải tuyến, từ Km7+00 (lối vào nút giao hầm chui đường sắt) đến Km10+350 (lối ra nút giao Khu đô thị An Khánh).

Từ Km20+00 (lối vào nút giao tỉnh lộ 80) đến Km28+300 (lối ra nút giao Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc).

Bên trái tuyến từ Km16+500 (lối vào nút giao cầu vượt Sài Sơn) đến Km7+00 (lối ra nút giao hầm chui đường sắt);

Từ Km28+300 (lối vào nút giao Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc) đến Km20+00 (lối ra nút giao Tỉnh lộ 80).

Cùng đó, hạn chế tốc độ tối đa cho phép 60km/h đối với tất cả các phương tiện ô tô lưu thông trên đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long tại các lý trình (phải tuyến: Km7+00 - Km10+350, Km20+00 - Km28+300; trái tuyến: Km16+500 - Km7+00, Km28+300 - Km20+00).

Xe buýt được phép lưu thông trên đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long, tốc độ tối đa cho phép 60km/h.

Xe máy, xe thô sơ được phép lưu thông trên làn đường khẩn cấp của đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, tốc độ tối đa cho phép 40km/h.

Phạm vi áp dụng trên các đoạn tuyến sau: Phải tuyến từ Km7+00 (lối vào nút giao hầm chui đường sắt) đến Km10+350 (lối ra nút giao Khu đô thị An Khánh);

Từ Km20+00 (lối vào nút giao Tỉnh lộ 80) đến Km28+300 (lối ra nút giao Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc).

Trái tuyến: từ Km16+500 (lối vào nút giao Cầu vượt Sài Sơn) đến Km7+00 (lối ra nút giao hầm chui đường sắt);

Từ Km28+300 (lối vào nút giao Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc) đến Km20+00 (lối ra nút giao Tỉnh lộ 80).

Thời gian thực hiện từ hôm nay (ngày 10/9) đến khi có thông báo thay thế.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - CATP bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Đề nghị hạn chế phương tiện qua cầu Đuống

Tổng công ty Đường sắt VN vừa có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội có phương án hạn chế phương tiện di chuyển qua cầu Đuống, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải đi qua cầu.

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, tại cầu Đuống (Km 9+667) tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, vào lúc 12h trưa nay (10/9), mực nước tại trạm thủy văn Long Biên là +9,5m đạt mức báo động số 1, dự báo nước sông tiếp tục lên nhanh. Sáng nay, đường sắt cũng đã dừng chạy tàu qua cầu.

Vì vậy, đơn vị này đề nghị Hà Nội hạn chế phương tiện qua cầu nhằm đảm bảo an toàn về người, tài sản của người dân tham gia giao thông, an toàn công trình, an toàn chạy tàu.

Trường hợp nước sông Đuống tiếp tục dâng cao đến báo động 2 (+10,5m tại trạm thủy văn Long Biên), đề nghị cấm tất cả người dân và các phương tiện tham gia giao thông trên cầu Đuống cho đến khi nước rút đủ điều kiện an toàn.