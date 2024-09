Hà Nội: Giải cứu 3 người trên tàu cát bị lật ở sông Hồng

Ngày 10/9, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện một tàu bị chìm ở đoạn sông Hồng qua phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã điều động một xuồng và một tàu cao tốc tiếp cận hiện trường và phối hợp tìm kiếm người bị nạn và phối hợp với Trạm quản lý đường sông để đặt phao báo hiệu, điều tiết và hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện thủy lưu qua khu vực.

Lực lượng CSGT đường thủy tiếp cận tàu bị lật.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã điều 1 tàu, 1 xuồng và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cứu hộ. Khi đến nơi phát hiện tàu hàng đã lật úp, sát bờ phải sông Hồng (bãi Giữa), 3 người trên tàu đang tránh trú trên mái nhà gần khu vực tàu chìm, xung quanh nước đã ngập sâu, khu vực xảy ra vụ việc bị nước cô lập hoàn toàn, không tiếp cận được bằng đường bộ. CSGT đã hỗ trợ đưa 3 thuyền viên lên tàu, kiểm tra y tế, ổn định tinh thần. Hiện sức khỏe cả 3 người đều ổn định.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn và cứu hộ. Theo xác minh ban đầu, phương tiện bị chìm có số đăng ký NĐ-3928. Ba người trên tàu gồm anh T.N.Đ (người điều khiển phương tiện), anh T.A.D và anh H.V.C cùng trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Theo nạn nhân, phương tiện đang chở cát đang đi xuôi dòng sông Hồng. Khi đến khu vực phường Ngọc Lâm, do mực nước sông Hồng cao và sóng to, anh D. cố gắng neo đậu phương tiện để tránh tai nạn. Tuy nhiên, do thời tiết sóng to, gió lớn nên phương tiện bị va đập vào đá ngầm, nước tràn vào khoang dẫn đến tàu bị chìm, cả 3 thuyền viên đã kịp thời nhảy khỏi tàu bơi vào bãi bồi giữa sông Hồng.

Hiện nay mực nước sông đang lên trên 9,5m. Thành phố Hà Nội đã ban bố mức độ báo động 1, Phòng CSGT khuyến cáo người dân cần rất cẩn trọng bởi mực nước đến nay vẫn đang lên. Tuyệt đối không quay trở lại nhà ở để cứu vớt đồ đạc, tránh xảy ra tình huống đáng tiếc. Các Đội Cảnh sát đường thuỷ tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm tình hình lũ, kịp thời ứng phó, hỗ trợ người dân, đặc biệt ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân.

Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc. Cũng trong sáng cùng ngày, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã đưa hai người mắc kẹt ở bãi giữa sông Hồng vào bờ an toàn là ông Hà Hữu Đạt (SN 1966) và bà Nguyễn Thị Học (SN 1966), thường trú tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Ông Đạt và bà Học là người làm thuê tại khu vực trên.