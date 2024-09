Các cây cầu bị tạm cấm lưu thông do mưa lũ ở miền Bắc

Sáng 10/9, do mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy xiết, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng công trình cầu. Do đó Sở GTVT Hà Nội hạn chế phương tiện qua cầu Chương Dương để đảm bảo ATGT. Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cũng đã dừng chạy tàu qua cầu Long Biên do mực nước sông Hồng qua cầu dâng cao, chảy xiết, uy hiếp an toàn. Từ chiều 9/9, Sở GTVT Phú Thọ thông báo cấm cầu Trung Hà tại Km 64+639 trên quốc lộ 32 (đây là câu cầu nối Hà Nội và Phú Thọ). Phú Thọ cũng đã cấm cầu Tứ Mỹ tại Km 2a6+500 trên quốc lộ 32 C. Thời gian cấm từ nay cho đến khi khắc phục xong hư hỏng của các cầu. Sáng 10/9, ngay sau khi phát hiện tàu, sà lan mắc kẹt dưới chân cầu Vĩnh Phú, bắc qua sông Lô nối hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ thuộc địa phận phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, lực lượng chức năng đã tạm cấm các phương tiện di chuyển qua cầu Vĩnh Phú. Tình hình lũ lụt tại Thái Nguyên có diễn biến phức tạp và nguy cấp nên chính quyền địa phương đã tạm thời cấm người, phương tiện đi qua cầu Gia Bẩy. Cầu Bến Tượng. Cầu Mỏ Bạch. Tỉnh Yên Bái cấm các phương tiện qua cầu Yên Bái tại Km 280+500 trên quốc lộ 37. Thời gian cấm từ nay đến khi có thông báo mới. Tỉnh Tuyên Quang cấm các xe tải từ 3,5 tấn trở lên và xe khách các loại lưu thông qua công trình các cầu: Cầu Nông Tiến, QL.37, TP Tuyên Quang. Cầu Bợ, QL.3B, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên. Cầu Sơn Dương QL.37, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương. Cầu An Hòa, ĐT.186, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương. Cầu Kim Xuyên, ĐT.186, xã Hồng Sơn, huyện Sơn Dương. Riêng cầu Chiêm Hóa (QL.3B, huyện Chiêm Hóa) cấm tất cả người và phương tiện lưu thông qua cầu đến khi có thông báo mới. >>> Mời độc giả xem thêm video Yên Bái: Mưa lớn sau bão, lũ cuốn nhiều người thiệt mạng:

