Nhóm đối tượng ở Thái Bình sang Hưng Yên đuổi đánh người đi đường

Trước đó, vào tối 18/7, nhóm thanh niên đều trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, gồm: Nguyễn Minh T., sinh năm 2007; Trần Đình H., sinh năm 2008; Phạm Tiến T., sinh năm 2007; Vũ Đức M., sinh năm 2007; Nguyễn Quang C., sinh năm 2007; Nguyễn Trung Đ., sinh năm 2007; Nguyễn Tiến T., sinh năm 2008; Lương Xuân H., sinh năm 2007; Lê Minh Đ., sinh năm 2007; Đinh Tiến M., sinh năm 2007; Nguyễn Thiện P., sinh năm 2007; Nguyễn Văn Q., sinh năm 2006; Tạ Duy Đ., sinh năm 2009 đi trên 6 xe mô tô, mang theo 4 kiếm tự chế và nhiều vỏ chai bia di chuyển trên nhiều tuyến đường với mục đích nếu gặp nhóm thanh niên nào trên đường thì sẽ đuổi, đánh nhóm đó.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng điều khiển xe mô tô di chuyển với tốc độ cao (từ 90km/h đến 100km/h). Đến khu vực huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nhóm thanh niên trên đã chửi bới, ném vỏ bia vào các nhóm gặp trên đường, trong đó có nhóm 6 nam thanh niên ở Hưng Yên di chuyển ngược chiều trên 3 xe mô tô. Thấy 6 thanh niên ở Hưng Yên bỏ chạy thì nhóm đối tượng quay xe và đuổi theo.

Đến một quán cà phê ở thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên thì nhóm thanh niêm Hưng Yên chạy vào quán. Nhóm thanh niên ở huyện Hưng Hà tiếp tục di chuyển đến khu vực cầu Đậu, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, sau đó chửi bới, ném vỏ bia vào một nhóm thanh niên ở phía bên kia sông. Nhận được tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cừ đã tập trung lực lượng, tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Căn cứ các tài liệu, vật chứng thu thập được, cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng có liên quan lên làm việc, đồng thời tiến hành tạm giữ phương tiện của các đối tượng để xử lý theo quy định. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Sau khi xác minh, phân loại đối tượng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cừ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cừ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.