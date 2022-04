Hà Nam: Đột nhập vào Phòng Tài chính kế hoạch huyện trộm 350 triệu

Ngày 7/4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Liêm vừa bắt giữ Nông Sỹ Vui (SN 1985, trú tại thôn Thanh Long, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang), để điều tra, làm rõ vụ trộm tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Liêm.

Trước đó, rạng sáng 30/3, kẻ gian đã đột nhập vào Phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vô hiệu hoá nhiều mắt camera và phá cửa 3 phòng làm việc trộm cắp số tiền 350 triệu đồng cùng 3 cây máy vi tính.

Nhận thấy đây là vụ trộm công sở có dấu hiệu phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi do vậy lãnh đạo Công an huyện Thanh Liêm đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh đồng thời cử đội Cảnh sát hình sự tập trung toàn bộ lực lượng tiến hành điều tra làm rõ.

Sau 72 giờ đồng hồ tập trung xác minh, Công an huyện Thanh Liêm đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây ra vụ trộm trên là Nông Sỹ Vui và lên kế hoạch truy bắt đối tượng.

Đối tượng Nông Sỹ Vui tại cơ quan Công an.

Đêm 4/4, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Liêm đã lên đường đến huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để truy bắt đối tượng. Sáng sớm 5/4, tổ công tác Công an huyện Thanh Liêm đã phối hợp với Công an huyện Quản Bạ, Công an xã Thanh Vân tổ chức lực lượng trinh sát ém quân quanh khu vực nhà đối tượng. Cùng thời điểm này, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự thành phố Ninh Bình cũng có mặt và cho biết trước đó ngày 28/3 Nông Sỹ Vui là đối tượng đã đột nhập vào Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình trộm cắp 25 triệu đồng.

Cơ quan chức năng sau đó đã bắt giữ được Nông Sỹ Vui khi đối tượng đang ở tại một đám ma trên địa bàn thôn Thanh Long, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, thu giữ 1 xe ô tô cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Nông Sỹ Vui khai nhận do ham mê cờ bạc nên thua nợ rất nhiều tiền do vậy Vui nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Tối 29/3, Vui điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 23C – 060.45 từ Hà Nội về Hà Nam, đến khoảng 2h sáng 30/3, Vui đột nhập vào Phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Liêm vô hiệu hoá 5 mắt camera rồi dùng xà cầy phá cửa 3 phòng làm việc để trộm cắp số tiền 350 triệu đồng cùng 3 cây máy vi tính. Trước khi tẩu thoát, Vui còn lấy đi 5 mắt Camera để tránh bị lộ hình ảnh.

Trước đó, ngày 28/3, Vui đã đột nhập trộm vào Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình trộm 25 triệu đồng rồi di chuyển vào Thanh Hóa trộm 10 triệu đồng tại UBND phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Được biết, đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản từ năm 2011.

Hiện vụ đột nhập vào Phòng Tài chính kế hoạch huyện trộm 350 triệu đ ang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.