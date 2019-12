Đạo chích “người nước ngoài” tung hoành ở Việt Nam: "Trộm cắp như rươi"

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài ăn trộm ở Đà Nẵng: Ngày 4/12, công an TP Đà Nẵng thông tin đã bắt khẩn cấp 2 người mang quốc tịch Mông Cổ là Yagaazad Naranbat (37 tuổi) và Baasanjav Shinebayar (33 tuổi) do có hành vi trộm cắp tài sản. (Ảnh: Daidoanket) Cụ thể, vào ngày 26/11, môt phụ nữ quốc tịch Hồng Kông đã báo công an về việc bị kẻ gian rạch túi ở khu vực Nhà thờ Chánh tòa (Nhà thờ con gà) trên đường Trần Phú, lấy trộm 3,5 triệu đồng, 500 USD, 2 thẻ visa ngân hàng. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định Yagaazad Naranbat và Baasanjav Shinebayar chính là 2 đối tượng thực hiện vụ trộm cắp. (Ảnh: Daidoanket) 6 người nước ngoài móc túi du khách Nhật: Trong tháng 11/2019, Công an quận 1 (TP HCM) đã liên tục phát hiện, xử lý 6 đối tượng người Mông Cổ trộm cắp tài sản của khách du lịch. (Ảnh: Zing) Bắt nhóm người nước ngoài chuyên đột nhập các DN trộm: Ngày 18/10, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ các đối tượng người nước ngoài chuyên trộm cắp tài sản ở các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. (Ảnh: Congan) Theo đó, từ ngày 20/6 đến 22/7, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra 5 vụ mất cắp tài sản, trong đó có 4 vụ đục két sắt tại các trụ sở công ty, mất hơn 1,5 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 21/6, tại trụ sở công ty Logitem VietNam chi nhánh TPĐà Nẵng (11B khu công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) bị phá 2 két sắt lấy trộm 345 triệu đồng. (Ảnh: Congan) Ngày 18/7, công ty Khánh Phong (đường số 9, KCN Hòa Cầm, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) bị nhóm đối tượng đột nhập lục soát đồ đạc nhưng không mất tài sản gì vì văn phòng không cất giữ tài sản có giá trị. (Ảnh: Congan) Cũng trong thời gian trên, tại công ty Niwa (Khu công nghệ cao, thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) bị kẻ gian đột nhập, dịch chuyển két sắt khỏi vị trí ban đầu và đục két sắt lấy đi số ngoại tệ 150.000 yên Nhật, 3.000 USD và 154 triệu đồng, tổng thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. (đối tượng Ban Wei Bing là tên cầm đầu. Ảnh: Congan) Ngày 22/7, tại Công ty Việt Hương (thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), kẻ gian đột nhập vào khu văn phòng làm việc cậy phá cửa và đục khoét két sắt lấy trộm hơn 997 triệu đồng, sự việc sau đó đã được báo lên cơ quan chức năng. Quá quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt hai đối tượng Ban Wei Bing (SN 1981) và Ban Shan Ke (SN 1975, cả hai đều cùng là người nước ngoài) chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên. (đối tượng Ban Shan Ke. Ảnh: Congan) Nhóm người Trung Quốc lẻn vào nhà máy xi măng trộm hàng tỷ đồng: Trong các tháng 4, 5, 6 năm 2019, nhiều phòng làm việc của nhà máy xi măng Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), nhà máy xi măng Long Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), nhà máy xi măng Công Thanh (huyện Tĩnh Gia), xảy ra 4 vụ kẻ gian đột nhập phá két sắt lấy đi số tiền, vàng lên đến khoảng 9 tỷ đồng. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được nhóm đối tượng gây ra các vụ trộm trên gồm Liêu Chí Ba (SN 1988), Vi Kim Luyện (SN 1982) và Vi Chí Hằng (SN 1988) đều là người Trung Quốc. Đến đầu tháng 7/2019, công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. (Ảnh: ANTĐ) Cảnh báo đối tượng người nước ngoài trộm cắp tài sản trên xe ô tô. (Nguồn: TH TP CT)

