Giáo viên mầm non tát trẻ: Yêu cầu trường Hoa Anh Đào kiểm điểm

Thông tin mới nhất về vụ giáo viên lớp 18-24 tháng Họa Mi, trường mầm non Hoa Anh Đào (TP Hải Dương) tát trẻ tại lớp học, ngày 11/6, Phòng GD&ĐT TP Hải Dương đã có báo cáo về vụ việc trên.



Báo cáo vụ giáo viên mầm non tát trẻ cho thấy, ngày 10/6, Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Anh Đào đã ban hành quyết định buộc thôi việc đối với hai cô giáo gồm Hoàng Hải Yến (SN 1990) và Ngô Thị Thương (SN 1996). Hai cô giáo trên bị buộc thôi việc do có liên quan đến vụ đánh học sinh mầm non lớp 18-24 tháng Họa Mi.

Phòng GD&ĐT TP Hải Dương đã ra thông báo và rút kinh nghiệm toàn ngành. Đồng thời yêu cầu trường mầm non Hoa Anh Đào tiếp tục xác minh làm rõ các thông tin có liên quan tại lớp 18-24 tháng Họa Mi, họp kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, rà soát lại công tác quản lý, báo cáo về phòng Giáo dục.

Trường mầm non Hoa Anh Đào.

Cũng theo nội dung trong báo cáo, vào hồi 12h ngày 10/6, phụ huynh cháu Nguyễn Hà A. đã đến văn phòng nhà trường phản ánh việc 2 cô giáo chủ nhiệm lớp 18-24 tháng Họa Mi là cô Hoàng Hải Yến và Ngô Thị Thương có hành vi đánh trẻ (tát trẻ) trong giờ chuẩn bị cho trẻ đi ngủ.

Ngay khi nghe phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã có buổi làm việc với phụ huynh và chính quyền địa phương. Tại buổi làm việc, nhà trường đã chiết xuất camera thời điểm 10h30 sáng cùng ngày và xác nhận phản ánh của phụ huynh học sinh về việc giáo viên đánh học sinh là có xảy ra. Bản thân hai giáo viên đã có bản tường trình và bản kiểm điểm nhận khuyết điểm. Nhà trường đã cùng hai giáo viên đến và xin lỗi gia đình cháu Nguyễn Hà A.

Bà Lê Thị Mỹ Phương - Trưởng phòng GD&ĐT TP Hải Dương cho biết, sáng 11/6, lãnh đạo phòng đã trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hà, phụ huynh bé A. Và được biết tình hình sức khỏe của cháu bình thường, gia đình cho cháu ở nhà, tâm lý của cháu đã tốt hơn.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, thấy con có biểu hiện không chịu đi học, một phụ huynh đã theo dõi camera của nhà trường. Đến 10h30 sáng 10/6, phụ huynh này phát hiện cô giáo Hoàng Hải Yến và Ngô Thị Thương có hành vi bạo hành trẻ khi đánh vào đầu con mình nên báo cáo sự việc đến nhà trường chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương cùng nhà trường sau khi xem trích xuất camera xác nhận phản ánh của phụ huynh là đúng và đã lập biên bản ghi nhận sự việc.

Trao đổi với PV, ông Lê Đắc Hòa - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Bình (TP Hải Dương) cho biết, bản thân ông rất lấy làm tiếc khi xảy ra sự việc giáo viên trường mầm non Hoa Anh Đào đánh trẻ.

“Qua trích xuất camera, một số phụ huynh phát hiện hành vi của hai nữ giáo viên lớp 18-24 tháng Họa Mi, trường mầm non Hoa Anh Đào có hành vi đánh trẻ. Thời điểm đó dù ngồi góc khuất camera nhưng hình ảnh vẫn ghi lại được cảnh giáo viên cầm dép đánh vào đầu học sinh mấy cái. Sau đó, có phụ huynh hai bé đã đến trường và thông báo đến chính quyền, Phòng Giáo dục và đào tạo TP Hải Dương để xử lý sự việc” – ông Lê Đắc Hòa thông tin.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Bình cho biết, theo phụ huynh cháu bé, mấy ngày nay, cháu bé có biểu hiện không muốn đến lớp. Do đó phụ huynh theo dõi camera và phát hiện sự việc trên. Phụ huynh học sinh cũng yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Hòa cho rằng, hành vi của hai nữ giáo viên đã vi phạm đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và tình hình chung của địa phương.

Việc trường mầm non Hoa Anh Đào treo khẩu hiệu trường học an toàn, hạnh phúc nhưng lại để xảy ra sự việc giáo viên đánh học sinh khiến dư luận vô cùng bức xúc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đình chỉ lần 2 giáo viên đánh học sinh tại TPHCM