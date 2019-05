Gian lận thi cử Sơn La: Giá nâng điểm cao nhất là 700 triệu đồng

(Kiến Thức) - Theo kết luận điều tra của công an, phần lời khai về số tiền "chạy nâng điểm" của các bị can vụ gian lận điểm ở Sơn La "dao động" trong khoảng vài trăm triệu, có thí sinh được gia đình chạy điểm cao nhất là 700 triệu đồng.

Trường hợp chạy điểm cao nhất 700 triệu đồng

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được thể hiện trong hồ sơ vụ án, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La có đủ căn cứ kết luận:



Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhận, câu kết sửa bài thi nâng điểm cho 44 thí sinh.

Các bị can bị khởi tố trong vụ gian lận thi cử tại Sơn La.

Đó là 8 bị can trong vụ gian lận thi cử Sơn La: Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng); Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng); Đặng Hữu Thủy (cựu phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu); Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La); Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La); Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên đội phó đội giáo dục, Phòng an ninh chính trị nội bộ); Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ),

Đến ngày 20/5, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 8 bị can trên về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thị Hồng Nga khai nhận đã thỏa thuận, nhận số tiền 1,04 tỉ (1 tỉ không trăm bốn mươi triệu đồng) từ Trần Văn Điện khi giúp sửa bài thi nâng điểm cho 4 thí sinh là: Nguyễn Thanh H., Nguyễn Văn M., Trần Ích Q., Ngần Văn C. Sau đó, bị can Nga và người thân đã tự nguyện giao nộp tiền cho Cơ quan An ninh điều tra. Tuy nhiên, Trần Văn Điện và người thân các thí sinh không thừa nhận. Ngoài lời khai của bị can, không có tài liệu khác bổ trợ nên không đủ căn cứ quy kết... Xác định đây là tiền vụ lợi cần tịch thu theo quy định của pháp luật.

Bị can Lò Văn Huynh khai, sau khi nhận lời giúp nâng điểm cho thí sinh Lù Mạnh H. đã được bà Lò Thị Trường (mẹ thí sinh này) đưa 300 triệu đồng; đã thỏa thuận với ông Nguyễn Minh Khoa (nguyên phó trưởng Công an huyện Mai Sơn) tiền giúp nâng điểm mỗi thí sinh là 700 triệu, được Khoa đưa trước 1 tỉ đồng. Bà Trường khai với cơ quan công an là chưa đưa tiền, ông Khoa không thừa nhận.

Bị can Cầm Thị Bun Sọn khai, có thỏa thuận, thống nhất và được bà Hoàng Thị Thành đưa 440 triệu đồng để giúp nâng điểm cho thí sinh Dương Hoàng T., và sau đó bị can cũng đã nộp lại số tiền này cho cơ quan An ninh điều tra. Bà Thành cũng phủ nhận việc này... Bị can Đặng Hữu Thủy khai, sau khi sửa bài thi nâng điểm cho các thí sinh là: Nguyễn Thanh H., Nguyễn Văn M., Trần Ích Q., Ngần Văn C., đã nhận được từ bà Nguyễn Thị Kim đưa 150 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Mai Hà đưa 150 triệu, bà Nguyễn Thị Xuyên 200 triệu. Ngày 24/7/2018, bị can Thủy đã trả lại số tiền trên. Trường hợp bà Bùi Thị Xuân có hứa hẹn sẽ đưa 270 triệu cho bị can Thủy, sau khi Thủy giúp nâng điểm cho thí sinh Phạm Sơn T., nhưng chưa thực hiện. Cả 4 người này khi cơ quan điều tra làm việc đều phủ nhận.

Về các bị can Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn, quá trình điều tra, bị can Lò Văn Huynh khai, sau khi Đỗ Khắc Hưng tạo điều kiện cho tổ xử lý bài thi trắc nghiệm rút sửa bài thi nâng điểm cho thí sinh, ngày 7/7/2018, Hưng đã đưa cho Huynh 100 triệu đồng để cảm ơn nhưng Hưng không thừa nhận. Tuy nhiên, ngoài lời khai của Huynh không có tài liệu, chứng cứ nào khác, do vậy không đủ căn cứ kết luận nội dung này.

Như vậy, có thí sinh được gia đình chạy điểm cao nhất trong vụ gian lận thi cử Sơn La là 700 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay những người được khai đưa tiền đều phủ nhận.