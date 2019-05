Điểm lại những vụ thảm án rợn người từ đầu năm 2019

1. Cứa cổ tài xế taxi ở sân Mỹ Đình: Khoảng 19h45 tối 29/1, nhiều người trên đường Lê Quang Đạo (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng nam tài xế điều khiển xe taxi mang biển số 30A-909.37 đang dùng tay bịt máu ở cổ, chạy ra khỏi xe được 5m thì gục xuống tử vong. Sau 5 ngày tích cực điều tra, 19h40 ngày 3/2, các trinh sát hình sự của 3 lực lượng (Cục CSHS - Bộ Công an, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm) đã bắt giữ Nguyễn Cảnh An (SN 16/8/1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), khi đối tượng đang lẩn trốn ở Hòa Bình. Tại cơ quan công an, An khai nhận không có nghề nghiệp, sống cùng gia đình ở Nghệ An. Khoảng hơn 2 tháng trước ngày gây án, do mê game, thường xuyên tụ tập ở quán internet, nên An bị bố mắng. Đối tượng này tức giận, nên đã lấy 2,5 triệu đồng của bố rồi bỏ ra Hà Nội sống cùng một người bạn trong phòng trọ ở quận Nam Từ Liêm.Đến lúc hết tiền, đối tượng này nghĩ tới một video mà đối tượng xem qua YouTube, nên mua dao đi cướp taxi, làm nạn nhân là anh Nguyễn D. (SN 1993, tài xế hãng Linh Anh) tử vong. 2. Nữ sinh Điện Biên: Ngày 4/2 (chiều 30 Tết), nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên mất tích khi đi giao gà. 3 ngày sau, thi thể của nữ sinh này được tìm thấy ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) trong một chuồng lợn. Tử thi của nữ sinh có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, mất toàn bộ tài sản trên người.Sau khi rà soát các đối tượng nghi vấn, lực lượng điều tra đã xác định được nghi phạm Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú huyện Tuần Giáo). Đối tượng này khai chỉ một mình thực hiện hành vi sát hại, hãm hiếp nữ sinh Duyên. Từ đây, qua khám nghiệm nhà cậu ruột của Hùng, cơ quan CSĐT đã tiếp tục bắt giữ Bùi Văn Công, Phan Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng. Các đối tượng này khai Công và Hùng là chủ mưu. Hùng chính là kẻ gọi điện đặt mua gà. Các đối tượng đã thay nhau hãm hiếp rồi giết nữ sinh xấu số tại nhà hoang. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) với hành vi không tố giác tội phạm, tạo lời khai giả gây khó khăn cho công tác điều tra. Đến ngày 29/3, Vì Văn Toán (SN 1981, trú xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) bị bắt. Đối tượng này chính là chủ mưu gây án.Ngày 25/5, công an tiếp tục bắt Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên. Hiền là kẻ có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy của nhóm Toán. Đối tượng này cũng đã tạo nhiều lời khai giả, đánh lạc hướng điều tra. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ án. 3. Thảm sát cả gia đình bằng 47 nhát chém: Trần Trọng Luận (34 tuổi, quê Bình Dương) do có mâu thuẫn nên đã sát hại 3 người gồm: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi, chủ nhà), chị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu bà Cúc), đều ngụ tại khu phố 5, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên.Luận là hàng xóm của bà Cúc, thường xuyên đến quán uống cà phê, bật phim không lành mạnh. Chị Nhi (con bà Cúc) đã nhiều lần nhắc nhở, đuổi luận ra ngoài. Cho rằng chị Nhi coi thường mình, Luận nảy sinh ý định trả thù. Rạng sáng 24/4, sau khi sát hại 3 nạn nhân, Luận vứt hung khí trồi về nhà uống thuốc cảm tự tử nhưng bất thành. Đối tượng này là thành phần bất hảo sinh sống trên địa bàn, nghiện ma túy nặng và quen thói đỏ đen, nợ nần cờ bạc thường xuyên. 4. Ngáo đá giết bà, mẹ dì ruột:Trương Tín (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) trong một lần dùng ma túy đá đã về nhà cầm dao sát hại bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, là bà ngoại Tín), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột), Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột, cùng ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Trong lúc Tín gây án, bố của đối tượng đã kịp chạy đi báo công an. Sau khi giết 3 người thân, Tín tiếp tục đi tìm những người thân khác để sát hại nhưng không thấy nên qua nhà bạn thân ở quận Tân Phú chơi. Sau đó, Tín bị công an bắt giữ ở quận này.5. Hai thi thể trong khối bê tông: Tối ngày 15/5, ông Nguyễn Thanh Huân (trú tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) đến dọn dẹp nhà mới thì phát hiện một thi thể trong khối bê tông ở thùng nước. Chiều ngày 16/5, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể thứ 2 trong khu nhà được giấu trong thùng nhựa. Danh tính của 2 thi thể nam giới này được xác định là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (quê Nam Định,tạm trú quận Phú Nhuận, TP HCM).Sáng 17/5, công an vào rừng cao su gần hiện trường khám nghiệm. Tối cùng ngày, CSĐT đã xác định được nhóm người thuê nhà bí ẩn trước khi ông Huân chuyển đến có liên quan đến 2 xác chết. Rạng sáng 18/5, nhóm đối tượng bị bắt ở Bình Dương trên chiếc ô tô 7 chỗ. Qua khám nghiệm, trên xe có nhiều tiền và vật dụng sinh hoạt. Nhóm đối tượng bị bắt gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (28 tuổi, ngụ Tân Thới Đông, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ Gò Vấp, TP.HCM). Các đối tượng đang tu một giáo phái lạ.Tại cơ quan điều tra, Hà và đồng phạm đã khai nhận hành vi giết người. Ngày 23/5, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố 4 đối tượng. 6. Sát thủ Mê Linh: Đỗ Văn Bình (SN 1981, ở huyện Mê Linh) đã gây ra 4 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt sinh mạng 3 người và gây thương tích nghiêm trọng cho một nạn nhân nữ tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Mê Linh, Hà Nội. Tại cơ quan công an, Bình khai nhận hành vi do mâu thuẫn trong va chạm giao thông và tình cảm. 7. Giết 3 bà cháu vì mâu thuẫn: Tối 24/5, Công an huyện Lâm Hà nhận được tin bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) cùng 2 cháu nội là Đàm Tiến Đức (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) mất tích. Nghi phạm sau đó nhanh chóng được tìm ra là Nghiêm Thị Nhi khi đang lẩn trốn tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (cách hiện trường khoảng 50 km). Đối tượng khai đã dùng dao chém liên tục vào người bà Vượng khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, nghi phạm tiếp tục tấn công 2 cháu bé.Gây án xong, Nhi đào hố sau rẫy cà phê rồi mang thi thể các nạn nhân đi phi tang. Người phụ nữ này khai do mâu thuẫn với con trai bà Vượng nên đã cãi vã với bà Vượng khi bà này dắt cháu đến nhà xin bơ. 8. Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử: Trưa 27/5, người dân thị xã Dĩ An (Bình Dương) phát hiện 3 thi thể trong phòng trọ. Các nạn nhân gồm anh Trần văn Cường (35 tuổi), chị Phạm Thị Hằng (31 tuổi, cùng quê ở Thanh Hóa, đang mang thai sắp sinh) và một cháu bé khoảng hơn ba tuổi. Cụ thể, anh Cường chết trong tư thế treo cổ, người vợ và con gái chết ở tư thế đang nằm, chăn trùm kín người. Tại hiện trường có nhiều vết máu. Hai vợ chồng nạn nhân hằng ngày buôn bán trái cây ở chợ. Gia đình nạn nhân còn một người con khoảng 7 tuổi sống cùng ông bà ở quê.Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể người chồng đã sát hại vợ con rồi treo cổ tự tử bởi tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một sợi dây dù, 1 con dao có dính máu. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

