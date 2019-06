Đột kích chung cư, bắt băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn.



Theo đó, sáng 6/6, hàng chục cảnh sát thuộc các lực lượng đã đột kích nhiều căn hộ trong khu chung cư và một số địa điểm khác ở phường Hùng Thắng, TP Hạ Long.

Tại các địa điểm, cơ quan chức năng bắt quả tang 25 người (24 người mang quốc tịch Trung Quốc và một phụ nữ quốc tịch Việt Nam) liên quan ổ nhóm đánh bạc qua mạng.

Khám xét các căn hộ này, cảnh sát thu giữ nhiều máy tính, phương tiện liên quan đánh bạc trên Internet và thiết bị viễn thông khác.

Chiều 6/6, Công an Quảng Ninh bàn giao 24 nghi can cho lực lượng chức năng Trung Quốc, tiếp tục làm rõ vai trò của người còn lại để điều tra.