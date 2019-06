Chất vấn Quốc hội: Những phát ngôn ấn tượng của các tư lệnh ngành

Trong ngày chất vấn thứ 2, giải thích “hiểu lầm” về việc các đại biểu không thống nhất được phương án phạt tài xế uống rượu bia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định không phải Quốc hội không muốn xử phạt người sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thôngmà luật hiện hành đã có quy định. Trả lời câu hỏi chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội XIV về nạn buôn bán ma túy bùng phát từ đầu năm tới nay. Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho rằng tội phạm ma tuý là "tội phạm của các loại tội phạm . Mỗi bánh heroin lọt vào Việt Nam thì 10 gia đình có người đi tù, vi phạm pháp luật". Tuy nhiên theo người đứng đầu Bộ Công an, có thể yên tâm vì tình hình hiện tại đã được dự báo trước. Trả lời chất vấn của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng về xử lý trách nhiệm công an cơ sở khi để các vụ án ma túy, hình sự nguy hiểm xảy ra, Bộ trưởng Tô Lâm thông tin vừa qua đã thay thể, ký luật GĐ CA tỉnh để tội phạm gia tăng. Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông thực hiện theo hiệp định vay vốn giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó tổng thầu do Trung Quốc chỉ định. "Tổng thầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông thiếu kinh nghiệm vận hành"- ông Thể nói. Trả lời đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang) về điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, Bộ trưởng xây dựng Phạm Hồng Hà nói ông chưa có thông tin đầy đủ và không loại trừ điều chỉnh quy hoạch theo lợi ích của nhà đầu tư. Vì thế, cần kiểm soát chặt chẽ hơn việc điều chỉnh quy hoạch, Bộ sẽ cho thanh tra một số quy hoạch chi tiết ở các thành phố lớn. "Dư thừa resort, thiếu gay gắt nhà ở xã hội" là phát biểu của Bộ trưởng Hà về thực tế phân khúc trung, cao cấp và các sản phẩm du lịch đã có biểu hiện dư thừa, trong khi đó thiếu nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp. Hiện, nhà ở xã hội mới làm được 4,8 triệu m2 so với yêu cầu là 12,5 triệu m2 đến năm 2020, còn 226 dự án nhà ở xã hội đang bị chậm tiến độ, ách tắc. Đại biểu Nguyễn Mai Bộ chất vấn Bộ trưởng Văn hóa Nguyễn Ngọc Thiện về hành vi lệch chuẩn khi lợi dụng vấn đề tâm linh thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, song do “hiểu lầm” câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Thiện lại trả lời về lệch chuẩn văn hóa. Ông dẫn chứng việc người mẫu Ngọc Trinh ra nước ngoài dự Liên hoan phim Cannes nhưng không phải do Bộ cử đi. Người đứng đầu ngành văn hóa gọi Ngọc Trinh là “hiện tượng lệch chuẩn”, xã hội cần lên án, phê phán gay gắt. Bộ trưởng Thiện khẳng định việc thương mại hoá các công trình tâm linh, thực hành mê tín dị đoan nếu có là vi phạm pháp luật, cần lên án và xử lý. Tuy nhiên, hiện "chưa có thông tin quan chức góp tiền xây chùa". Đại biểu Trần Văn Minh (Quảng Ninh) đưa ra vấn đề dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông kéo dài do tổng thầu không thực hiện đúng cam kết để chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể: “Tôi thấy điều này rất khó chấp nhận. Tại sao ta cứ phải phụ thuộc mãi vào tổng thầu như vậy?”. Chất vấn Bộ trưởng Xây dựng, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đặt câu hỏi "có nên quy hoạch hàng nghìn hec ta xây công trình tâm linh?". ĐB Hòa cũng nêu thực tế vẫn chưa rạch ròi giữa khu đất dành cho tâm linh và đất thương mại dịch vụ, sau này có thể biến tướng do điều chỉnh quy hoạch.Trước hàng loạt vụ bỏ trốn như Vũ Đình Duy hay Bùi Quang Huy, Đại biểu Nguyễn Hoàng Mai (Tiền Giang) chất vấn Bộ trưởng Công an về việc có hay không việc lộ thông tin: " Đối tượng có quyền, có vị trí khi khởi tố thì đã kịp bỏ trốn?". Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ CA đang nghiên cứu để có biện pháp phù hợp vừa đảm bảo quyền tự do dân chủ của người dân nhưng không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, bên cạnh đó sẽ tăng cường các hoạt động nghiệp vụ để quản lý, theo dõi đối tượng ngay từ đầu.

