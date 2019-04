Vụ giấu ma túy vào ô tô khiến người tình bị bắt: Vì sao tòa trả hồ sơ?

Bị cáo Nguyễn Thị Vân tại tòa Cho người tình đi tù giá 1 tỷ?



Liên quan đến vụ giấu ma túy vào ô tô khiến người tình bị bắt, sáng 10/4, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xét xử Nguyễn Thị Vân (SN 1982) về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Vu khống”. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, cùng ở Tây Hồ, Hà Nội). Theo cáo trạng, Vân và anh Thiện vốn chung sống với nhau nhưng phát sinh mâu thuẫn tình cảm, tài sản nên bị cáo nảy sinh ý định vu khống.

Trưa 28/10/2016, một người đàn ông bỏ ma túy vào gốc cây rồi gọi điện cho Vân. Bị cáo đến lấy và đưa lên ô tô của anh Thiện đồng thời báo cho bà Nguyễn Thị Vững - một sĩ quan công an. Bà Vững báo cho lực lượng cảnh sát cơ động khám và bắt giữ anh Thiện. Người đàn ông bị giam 8 ngày nhưng được chứng minh không phạm tội. Tại ngoại, anh đã bí mật thu thập các chứng cứ và tố cáo hành vi của người tình.

Tại tòa, bị cáo Vân khai: “Tôi từng bị sảy thai do anh Thiện đánh, tôi có trình báo công an. Bình thường anh Thiện thường xuyên đánh đập tôi và con trai lớn của tôi. Nhiều lần tôi gọi điện thoại cho công an, anh Thiện thấy, đập điện thoại của tôi”. Vân thường tâm sự việc bị bạo hành với bà Vững nên bà này gợi ý phải làm gì đó cho anh Thiện đi tù. “Chị Vững nói có thể khiến anh Thiện phải vào tù và tôi sẽ không bị đánh đập nữa nhưng tôi phải trả 1 tỷ đồng” - Vân nói.

Cũng theo Vân, do bị cáo không có tiền nên bà Vững đã yêu cầu viết giấy nợ 1 tỷ đồng, đưa sổ đỏ căn hộ làm tin sau đó hướng dẫn lấy ma túy từ 1 người không quen biết bỏ vào ô tô của anh Thiện. Bị cáo tiếp tục: “Tối ngày 26, cơ động kiểm tra rồi bắt giữ. Tôi bị nhốt 24 tiếng, có con nhỏ nên về trước còn anh Thiện bị tạm giữ 8 ngày... Sau sự việc, tôi rất hối hận và do còn yêu anh Thiện nên tôi nói chuyện, nhận lỗi và kể cho anh Thiện mọi việc...”.

Đến lượt mình, bị hại Nguyễn Văn Thiện bác bỏ việc đánh đập bị cáo Vân, nói: “Chị Vân gây sự, đập đồ đạc, tivi xong lại gọi công an vào đổ tội cho tôi”. Được hỏi về các băng ghi âm thu thập được, anh Thiện cho biết: “Do điện thoại dùng tài khoản icloud của tôi nên sau khi được tự do, nghi ngờ bị Vân hại nên tôi có các ghi âm của Vân. Ngoài ra tôi mua thêm vài máy ghi âm nhỏ, Vân đi ra ngoài tôi sẽ bỏ vào túi xách”.

Bị cáo Vân đồng tình ý kiến này và khẳng định đã giao nộp băng ghi âm dài 3 tiếng nhưng bị cơ quan điều tra bỏ qua. Được chủ tọa cho phép, luật sư của anh Thiện công bố 1 đoạn ghi âm được cho là cuộc nói chuyện giữa bị cáo Vân và bà Vững liên quan việc đẩy anh Thiện vào tù. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Vững đáp: “Tôi khẳng định đó không phải giọng nói của tôi”.

“Bị cáo vu khống tôi”

Cũng tại tòa, nhân chứng Nguyễn Thị Vững cho rằng: “Vân khai vô căn cứ, bịa đặt như vậy là có người đứng sau hướng dẫn Vân”. Nữ cán bộ công an khẳng định bản thân không liên quan việc ma túy có trên xe anh Thiện. Bà Vững khai chỉ tâm sự với bị cáo Vân về con nhỏ, bị chồng đánh đập... Về khoản tiền liên quan, bà Vững cho biết: “Vân có hỏi vay tôi 200 triệu đồng sửa nhà đúng thời điểm tôi cũng có một khoản của em gái chuyển về xin việc có thể cho vay ngắn ngày. Vân có nhờ ghi số tiền cao hơn thực tế để về xin tiền chồng do lúc đó mới sinh con với một người nước ngoài, không có tiền...”.

Đáng chú ý, bà Vững khẳng định có báo tin cho Cảnh sát Cơ động để bắt giữ xe chứa ma túy nhưng không biết đó là xe của anh Thiện. Bà này khai Vân đã báo tin 1 ô tô ở Tây Hồ có ma túy trước ngày 26/10/2016, việc này có người chứng kiến. Theo bà Vững, bà đã báo tin cho đơn vị công an cấp quận ở Hà Nội nhưng không được xử lý. Sau đó, nữ sĩ quan thông báo cho lực lượng cảnh sát cơ động và chiếc xe bị kiểm tra.

Về hôm xảy ra sự việc, bà Vững nói: “Tôi đang ăn cơm, Vân gọi điện thoại nói chị cứu vợ chồng em với, đang bị công an bắt vì trong xe có ma túy. Tôi vào gặp điều tra viên, anh ấy nói trên xe có gói ma túy và đang làm việc... Đến lúc bắt, tôi mới biết đó là xe của anh Thiện”. Bà Vững trình bày tiếp: “Sau bị bắt, Vân nhiều lần gặp nói cứu nhưng tôi nói lượng ma túy như vậy chỉ có chết, tiền tỷ cũng không cứu được… Bị cáo Vân nói tôi chỉ đạo thực hiện vụ việc là vu khống tôi”.

Trước những lời khai trên, HĐXX quyết định trả hồ điều tra bổ sung vụ án vì cho rằng việc tách hồ sơ với bà Vững và nam thanh niên bỏ ma túy ở gốc cây là không đúng quy định; việc này gây ảnh hưởng khi xác định bị cáo Vân là chủ mưu hay đồng phạm trong vụ án. Tòa án cũng yêu cầu xác định băng ghi âm bị cáo, bị hại giao nộp có bị cắt ghép... Ngoài ra, chủ tọa cho rằng quá trình điều tra chưa xác định nguyên nhân, mục đích phạm tội của bị cáo Vân với anh Thiện.

Liên quan vụ việc, tháng 12/2017, TAND TP Hà Nội đã thụ lý vụ việc dân sự tranh chấp tài sản chung giữa nguyên đơn Nguyễn Văn Thiện và bị đơn Nguyễn Thị Vân. Tài sản tranh chấp là 7 bất động sản tại quận Tây Hồ và huyện Đông Anh (Hà Nội).