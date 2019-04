Đau lòng những vụ án sát hại con cháu ngay trong gia đình

Bác rể sát hại cháu trai 8 tuổi

Ngày 25-4, vụ việc một bé trai 8 tuổi bị sát hại tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo VTC đưa tin, nghi phạm sát hại cháu Nguyễn Hữu Tr (sinh năm 2011) được xác định là Vũ Huy Toản (sinh năm 1978, trú tại đội 4, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Được biết, Toản là bác rể cháu Tr.

Ông Nguyễn Văn Thất bố vợ nghi phạm Vũ Huy Toản và cũng là ông ngoại của nạn nhân kể lại sự việc với phóng viên.

Trình báo tại cơ quan công an, gia đình cháu Nguyễn Hữu Tr cho biết, ngày 24-4, do cháu không về nhà nên gia đình đã tìm kiếm khắp nơi. Được biết, trước đó có người trông thấy bác rể của cháu bé là Toản vào trưa cùng ngày đã chở cháu Tr đi học, nên Toản đã được mời lên cơ quan công an lấy lời khai.



Tại cơ quan công an, bước đầu Vũ Huy Toản khai nhận do có mâu thuẫn, xích mích với bố mẹ cháu Tr nên đã ra tay sát hại cháu bé.

Theo lời khai của nghi phạm, khoảng 13h chiều 24-4, Toản thấy con gái của mình chở cháu Tr đi học, nhưng không nói gì. Sau đó, Toản mới đến trường đưa cháu Tr về nhà và dùng xẻng đánh 4, 5 nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Toản cho thi thể cháu Tr vào bao tải và mang ra chôn dưới đống gạch trong vườn nhà.

Đến sáng ngày 25-4, công an huyện Chương Mỹ đã dẫn giải Toản về ngôi nhà trước đây nghi phạm từng ở thì phát hiện thi thể cháu bé trong bao tải buộc chặt, vùi trong đống gạch đá.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu bé 8 tuổi

Đến chiều 25-4, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi và đưa thi thể nạn nhân khỏi hiện trường.



Chia sẻ với PV về vụ án mạng đau lòng, ông Nguyễn Văn Thất (70 tuổi) bố vợ của nghi phạm Toản (cũng là ông ngoại của bé Tr) cho biết, Toản bị bệnh thần kinh nhiều năm nay.

Cũng theo ông Thất, vợ chồng Toản có với nhau 3 người con, 2 trai và 1 gái. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, Toản thường xuyên đánh đập vợ, thậm chí có lần chém vợ suýt chết.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mẹ sát hại con và cháu rồi nhảy lầu tự tử

Năm 2018 cũng xảy ra một vụ việc thương tâm khác, người mẹ 33 tuổi đã giết chết con và cháu mình rồi có ý định nhảy lầu tự tử tại tòa nhà ở khu đô thị Thanh Hà.

Theo cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội), tối 20-7-2018, sau khi phát hiện 2 cháu bé tử vong, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và đưa người phụ nữ, được xác định mẹ nạn nhân, về trụ sở. Danh tính nghi phạm là Hoàng Thị Sen (33 tuổi, quê Hưng Yên).

Cảnh sát đưa nghi phạm rời hiện trường sau khi xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Sen khai nhận đã sát hại 2 cháu bé. Trong đó, bé trai 8 tuổi là con ruột Sen, còn bé 7 tuổi là cháu ruột. Sau khi gây án, cô ta định nhảy lầu nhưng bị bảo vệ tòa nhà ngăn cản.



Cảnh sát xác định nữ nghi phạm có triệu chứng trầm cảm, do hoảng loạn nên đã dùng dây thắt lưng bằng vải siết cổ các nạn nhân sau đó có ý định tự tử bất thành.

Bà nội giết cháu vì mê tín

Tháng 11-2017, dư luận cả nước từng bàng hoàng trước vụ việc bà nội giết cháu gái vì mê tín ở Thanh Hóa, sau đó dàn dựng vở kịch “cháu bé bị bắt cóc” để không phải chịu tội.

Báo Lao động đưa tin, theo trình báo của những người trong gia đình, bà Xuân - mẹ đẻ của anh Lê Hữu Thuận (bố cháu bé bị sát hại) đã bị hai kẻ lạ mặt điều khiển xe gắn máy dừng trước cửa nhà rồi chạy vào cướp đi con gái anh Thuận.

Ngôi nhà nơi bà Xuân dàn cảnh vụ bắt cóc

Theo lời kể của bà Xuân khi ấy, một trong hai đối tượng trên đã dí dao vào cổ và đẩy bà Xuân ngã té ra nhà. Bà Xuân la hét làng xóm thì hai đối tượng bế theo cháu bé bỏ chạy. Hai ngày sau vụ bắt cóc, thi thể bé gái được phát hiện tại một bãi rác của TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.



Tuy nhiên, sau khi điều tra làm rõ sự việc, lực lượng công an đã khoanh vùng, xác định được đối tượng tình nghi không ai khác chính là bà nội cháu bé. Tại cơ quan công an, bà Phạm Thị Xuân sau đó cũng chịu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Về 2 đối tượng nghiện bắt cóc, sát hại cháu bé thực tế là do bà Xuân bỏ tiền ra thuê để dựng lên màn kịch giả, rồi khai báo với cơ quan điều tra. Thực tế bà Xuân thực hiện tội ác hoàn toàn một mình.

Theo đó, sau khi vợ anh Thuận (là chị Phạm Thị Thanh Huyền) sinh cháu gái, bà Xuân đi xem bói và được phán rằng nếu bà Xuân sống thì cháu bé chết và ngược lại. Tin lời thầy bói, bà Xuân đã mang cháu bé ra ngoài bãi rác để cho đến chết.

Mẹ thả con 33 ngày tuổi vào chậu nước khiến bé tử vong

Như Báo ANTĐ từng đưa tin, sáng 12-6-2017, dư luận trong nước xôn xao trước vụ án thương tâm, khi bé trai mới 33 ngày tuổi ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) bị phát hiện đã tử vong trong chậu nước tắm của nhà. Trên thềm nhà còn có dòng chữ nguệch ngoạc “Tao giết cháu mày L…” (L… là tên ông nội bé trai).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS đã giao cho Đội Điều tra trọng án phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội, CAH Thạch Thất, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức điều tra vụ án.

Phan Thị Trinh - Đối tượng giết cháu bé 33 ngày tuổi ở Thạch Thất cũng là mẹ cháu bé

Kết quả cho thấy, cháu V.A tử vong do bị ngạt nước, trên tử thi không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực. Sau hơn 30 giờ tích cực điều tra, cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã làm rõ đối tượng gây ra vụ giết người trên không ai khác chính là mẹ đẻ của cháu V.A – Phan Thị Trinh, sinh năm 1997, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất.