Đời tư bất hảo của hung thủ sát hại dã man 3 bà cháu ở Bình Dương

Liên quan tới vụ thảm sát 3 người trong cùng một gia đình ở Bình Dương gây rúng động dư luận những ngày vừa qua, hiện tại, cơ quan công an đang giam giữ nghi phạm Trần Trọng Luận (34 tuổi ngụ khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, TX. Tân Uyên) để điều tra về hành vi Giết người.

Nói về nghi phạm, anh Trần Trọng Luân (anh ruột của Luận) trao đổi với báo Người lao động: Luận ở với mẹ trong căn nhà cách nhà nạn nhân hơn 100 mét, còn cha thì đã mất. Hiện tại Luận không có vợ con cũng chưa có người yêu.

Đối tượng Trần Trọng Luận. Trước đây, Luận từng đi làm trong công ty nhưng cách đây không lâu đã nghỉ việc. Ngay cả chiếc xe để đi lại cũng đã đem bán. Không chỉ ham mê cờ bạc, Luận còn là một con nghiện ma túy. Một người hàng xóm cho biết Luận từng bị công an cảnh cáo vì tội trộm vặt.



Như đã đưa tin trước đó, 0h ngày 24/4, Luận mang theo 3 con dao, một mã tấu rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi). Bà Cúc thức dậy, Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ. Cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc) ở cùng phòng khi phát hiện đã tri hô, chạy ra ngoài nhưng vẫn bị Luận rượt đuổi sát hại. Tiếp tục, Luận lên lầu sát hại Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc).

Sau khi gây án, Luận khóa trái cửa nhà bà Cúc rồi về nhà tắm và vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 500 mét.

Sáng ngày 25/4, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng Trần Trọng Luận, tại cơ quan công an, Luận thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Luận cho biết mình là hàng xóm của bà Cúc, ngày thường hay qua quán nước của nạn nhân uống cà phê. Tuy nhiên, vì bị chị Nhi phàn nàn và có lần đuổi về do hay xem phim có nội dung nhạy cảm trên điện thoại nên đã bực tức, nảy sinh ý định sát hại để trả thù.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.