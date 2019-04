Nghi can giết người bị bắt sau gần 10 năm đổi tên trốn truy nã

Theo đó, nạn nhân là chị T.T.N.H (28 tuổi, ngụ ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời).

Theo hồ sơ vụ án, vào 9h ngày 30.8.2009, ông N.V.N (cha chồng của chị H) nghe tiếng động ở quán của vợ chồng chị H. Ông N nghĩ là vợ chồng chị H đùa giỡn với nhau nên không sang xem.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chồng chị H là anh N.V.N đang đi xem bóng đá. Đến khoảng 15h15 phút cùng ngày, anh N về nhà thì phát hiện nhiều vết máu. Không thấy vợ mình đâu, anh N chạy đi tìm và phát hiện vợ đã tử vong phía sau quán.

Sau đó, anh N bế vợ mình vào nhà, kiểm tra trên người phát hiện nhiều vết đâm, máu đã khô, nữ trang trên người không còn. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Tổng số tài sản mất gồm 2 sợi dây chuyền, lắc tay, bông tay (tổng trọng lượng khoảng 1,3 lượng vàng 18K) và 1 điện thoại di động.

Nghi can Trần Hữu Nghĩa. Ảnh công an cung cấp.

Với chứng cứ thu thập được, ngày 2.9.2009 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Hữu Nghĩa về hành vi “Giết người, cướp tài sản”, nhưng Nghĩa đã bỏ trốn.



Đến ngày 20.10.2009, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với Trần Hữu Nghĩa.

Ngày 2.5.2010, Công an Cà Mau ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can, do thời gian điều tra đã hết và nghi can bỏ trốn. Đồng thời ra quyết định xác lập chuyên án mới.

Về phần Nghĩa, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Nghĩa đi đến tỉnh Bình Thuận thay tên đổi họ thành Sơn Lắm (SN 1988, sống lang thang). Vào năm 2010, Nghĩa bị Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đưa đi cở sở giáo dục 24 tháng vì nghiện ma túy. Đến năm 2015, Nghĩa bị TAND TP.Phan Thiết tuyên 9 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản. Đến ngày 19.1.2019, TAND TP.Phan Thiết áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Nghĩa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 12 tháng.

Theo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, Nghĩa đã thay tên đổi họ và khai nhận mình là đối tượng lang thang, không gia đình; nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện Sơn Lắm chính là Trần Hữu Nghĩa, nên tiến hành bắt theo lệnh truy nã.

Được biết, thời điểm bỏ trốn khỏi địa phương, Nghĩa đã có vợ và một người con.

Hiện Cơ quan công an đang phục hồi điều tra vụ việc trên.