Đề nghị truy tố kẻ mang xăng đốt nhà hàng xóm ở Hải Dương tội giết người

Thông tin mới nhất liên quan vụ án mâu thuẫn cá nhân, Phạm Văn Trà mang xăng đốt nhà hàng xóm tại xã Kim Tân (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) mà gia đình ông Nguyễn Văn Cao (SN 1960, thôn Thiên Đông, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) là nạn nhân, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương vừa ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố bị can Phạm Văn Trà (SN 1963, trú tại đội 12, thôn Thiên Đông, xã Kim Tân) về tội giết người theo quy định tại khoản 1, điều 123 và tội Hủy hoại tài sản quy định tại khoản 4, điều 178 – Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



Bản kết luận điều tra nêu rõ lý do và căn cứ đề nghị truy tố với bị can Phạm Văn Trà. Theo đó, quá trình điều tra bị can Trà đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với những tài liệu, chứng cứ khác mà cơ quan điều tra thu thập được.

Đối tượng Phạm Văn Trà đã mang xăng đốt nhà ông Cao khi trong nhà có nhiều người đang ngủ.

Theo đó, do có mâu thuẫn trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cho rằng, ông Nguyễn Văn Cao (SN 1960, trú tại thôn Thiên Đông, xã Kim Tân có ý định lừa mình nên khoảng 1h ngày 7/6/2016, khi biết rõ gia đình ông Cao có nhiều người ngủ trong nhà, Phạm Văn Trà đã sử dụng xăng đổ vào gian ki ốt số 2 của gia đình ông Cao và dùng lửa đốt, sau đó bỏ chạy. Vụ việc làm cháy toàn bộ căn nhà 3 tầng, 5 gian ki ốt bán hàng cùng nhiều tài sản, hàng hóa của gia đình ông Nguyễn Văn Cao trị giá hơn 1 tỷ đồng. Hành vi trên của Phạm Văn Trà đã cấu thành tội Hủy hoại tài sản.

Trong quá trình điều tra và điều tra lại, cũng như tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, bị can Phạm Văn Trà đều khai nhận việc bị can đổ xăng nơi bán hàng liền kề căn nhà ông Nguyễn Văn Cao nhằm gây thiệt hại về tài sản cho gia đình ông Cao chứ không có mục đích giết người hay gây thiệt hại sức khỏe của những người ngủ trong nhà.

Tuy nhiên, theo cơ quan CSĐT, việc bị can chọn thời điểm hành vi phạm tội vào ban đêm khi biết rõ trong nhà ông Cao có nhiều người đang ngủ, bị can đã mang xăng là chất cháy nhanh, hàng hóa bày bán trong ki ốt bán hàng và nhà của ông Cao có những vật dễ cháy, vì vậy bị can Trà phải nhận thức được rằng, những người đang ngủ trong nhà ông Cao khó phát hiện ra việc cháy nên rất nguy hiểm đến tính mạng có khả năng dẫn đến hậu quả chết người. Sau khi đốt, bị can Trà đã bỏ về, mặc cho hậu quả xảy ra.

Thực tế khi gia đình ông Cao và mọi người phát hiện thì lửa đã bùng phát cháy to, lửa cháy lan từ ki ốt bán hàng vào trong nhà, bốc lên tầng 2 và tầng 3 gây nóng rát, những người trong nhà không thể thoát ra ngoài qua tầng 1 bằng cửa ra vào các gian ki ốt bán hàng. Những người đang ngủ trong nhà ông Cao thoát chết là do có người phát hiện vụ cháy, thông báo và cứu giúp kịp thời. Vì vậy, hành vi trên của ông Phạm Văn Trà cấu thành tội Giết người, quy định tại khoản 1, điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan điều tra cho biết, bị can Phạm Văn Trà là người có đủ năng lực, trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý, vì vậy, Phạm Văn Trà phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Do đó, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ và Bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố Phạm Văn Trà (SN 1963, trú tại đội 12, thôn Thiên Đông, xã Kim Tân) về tội giết người theo quy định tại khoản 1, điều 123 và tội Hủy hoại tài sản quy định tại khoản 4, điều 178 – Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Liên quan vụ án trên, trước đó, ngày 25/7/2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hủy hoại tài sản do có kháng cáo của những người bị hại bỏ lọt tội phạm Giết người. HĐXX phúc thẩm đã nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Văn Trà đã xâm hại đến 2 khách thể BLHS điều chỉnh, đó là tính mạng con người và quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Cấp sơ thẩm chỉ xử phạt bị cáo 14 năm tù về tội hủy hoại tài sản là chưa đầy đủ, bỏ lọt Tội giết người theo quy định tại Điều 123 BLHS 2015 là có căn cứ, đúng bản chất hành vi và hậu quả gây ra. Trên cơ sở đó, HĐXX đã quyết định tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại từ đầu về tội giết người và hủy hoại tài sản.

Tại cấp sơ thẩm, với lý do giới hạn việc xét xử nên TAND Tỉnh Hải Dương chỉ xét xử được bị cáo về 1 tội Hủy hoại tài sản. Mặc dù, Tòa đã 3 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung bị cáo về hành vi giết người nhưng VKSND Tỉnh Hải Dương vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội Hủy hoại tài sản. Do đó, TAND Tỉnh Hải Dương đã xử phạt Bị cáo Phạm Văn Trà 14 năm về tội Hủy hoại tài sản.