Đại tá Đinh Văn Nơi nói gì khi làm GĐ Công an Quảng Ninh?

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định điều động Đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9/2022.

Chúc mừng đại tá Đinh Văn Nơi được Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đánh giá cao quá trình rèn luyện, phấn đấu của Đại tá Đinh Văn Nơi. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định: “Đại tá Đinh Văn Nơi là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.



Đại tá Đinh Văn Nơi, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá Quảng Ninh là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, nhiệm vụ của lực lượng Công an hết sức nặng nề. Trên cương vị mới, trọng trách mới, Thứ trưởng tin tưởng Đại tá Đinh Văn Nơi sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng Đại tá Đinh Văn Nơi



Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, Quảng Ninh là địa bàn trọng yếu chiến lược về An ninh quốc phòng, kinh tế, xã hội. 10 năm qua, tỉnh Quảng Ninh kiên quyết, kiên trì thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng tỉnh là cực tăng trưởng kinh tế toàn diện phía Bắc. Do đó, công việc của lực lượng Công an Quảng Ninh vừa nặng nề, vừa vẻ vang.

Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại tá Đinh Văn Nơi

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh tin tưởng, đại tá Đinh Văn Nơi trên cương vị công tác mới sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tiến công, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Đinh Văn Nơi trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh An Giang và Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại tá Đinh Văn Nơi

Trên cương vị công tác mới, đại tá Đinh Văn Nơi nguyện tiếp tục phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa thành tích, kết quả và truyền thống quý báu mà nhiều thế hệ Công an tỉnh Quảng Ninh vun trồng, xây dựng qua các giai đoạn trong nhiều năm qua.

Đồng thời, cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, và quần chúng nhân dân, xây dựng lực lượng Công an Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

