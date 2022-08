Đại tá Đinh Văn Nơi chính thức giữ chức Giám đốc Công an Quảng Ninh

Chiều 30/8, tại Công an tỉnh An Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời điều động, bổ nhiệm Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho Đại tá Đinh Văn Nơi. Trước đó, đầu tháng 3/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, sau đó, do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi vẫn được phân công giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh này cho đến nay. Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an An Giang (từ tháng 6/2020) đến nay, đại tá Đinh Văn Nơi đã để lại nhiều dấu ấn khi trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án “nóng”, bắt nhiều đối tượng giang hồ cộm cán. Triệt xóa hơn 1.100 vụ tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2022: Dưới sự chỉ đạo của đại tá Đinh Văn Nơi, 6 tháng đầu năm 2022, CA tỉnh An Giang triệt xóa hơn 1.100 vụ tệ nạn xã hội, liên quan 4.222 đối tượng; xử lý hình sự 24 vụ, 41 đối tượng; xử lý hành chính 3.042 đối tượng. Số vụ tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh giảm 14,7% so cùng kỳ năm 2021; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 13 vụ so năm 2021; đấu tranh làm rõ 93,1% số vụ, liên quan 116 đối tượng. Bắt giữ, xử lý trên 480 vụ buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, liên quan trên 370 đối tượng, tổng trị giá hàng hóa gần 134 tỷ đồng… Điều tra đường dây mua bán người liên quan vụ 40 người tháo chạy casino Campuchia. Ngày 18/8, 40 người chạy khỏi casino ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di để vào Việt Nam. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh An Giang phát hiện có 4 đường dây mua bán người liên quan nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Công an tỉnh An Giang đã phát hiện đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép và đã khởi tố, bắt tạm giam 2 người. Đáng chú ý, Đại tá Đinh Văn Nơi có đề xuất Tỉnh ủy An Giang báo cáo Chính phủ xin ý kiến xem xét có xử lý hành chính hay không. Bởi, theo quy định 40 công dân nói trên đã có hành vi nhập cảnh trái phép nhưng bản thân họ hiện cũng đang rất khó khăn. Đồng thời hỗ trợ 40 người này về quê. Thiết lập đường dây nóng, mở nhiều kênh tiếp nhận tố giác tội phạm: Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết: “Nếu địa phương nào, lực lượng công an để tội phạm hoạt động, không quản lý địa bàn, đối tượng, không triệt xóa tội phạm để nhân dân phản ánh; khi xử lý xong, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm điểm, kỷ luật đối với các cán bộ ở địa phương đó”. Thành lập tổ công tác đặc biệt điều tra, xử lý “tín dụng đen”: Trong 6 tháng đầu năm 2022, qua kiểm tra 508 cơ sở kinh doanh có điều kiện liên quan đến ANTT, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện 124 cơ sở dịch vụ cầm đồ có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”. Xử nghiêm vụ án xảy ra tại Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang: Đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bá Quận - nguyên Trưởng phòng CSGT đường bộ; Nguyễn Hữu Ân - Đội trưởng Đội CSGTTT Công an huyện Thoại Sơn và Võ Chí Linh - nguyên cán bộ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an An Giang do có dấu hiệu cố tình can thiệp vào phần mềm hệ thống đăng ký, quản lý để cấp biển kiểm soát phương tiện giao thông sai quy định. Vụ buôn lậu hàng chục ký vàng và 2,1 triệu USD: Đầu tháng 1/2022, đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, TP Long Xuyên) và Trang Kiến Cường, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD. Tạm giữ 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng. Khám xét tiệm vàng Phước Quang cùng 2 địa điểm khác, thu giữ 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng... Mở rộng điều tra, CA tỉnh khởi tố bổ sung vụ án hình sự điều tra về tội Trốn thuế, xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 người khác về tội Buôn lậu. Triệt phá đường dây trùm “Mười Tường” buôn lậu vàng, USD xuyên quốc gia: Đây là dấu ấn đậm nét của đại tá Đinh Văn Nơi trong việc tấn công tội phạm buôn lậu. Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo vụ bắt giữ 51kg vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 30/10/2020, bắt giữ trùm buôn lậu 'Mười Tường' Nguyễn Thị Kim Hạnh, kẻ cầm đầu cùng nhiều đàn em và các đối tượng liên quan đã bị khởi tố, bắt giam. Đây cũng là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thống nhất bổ sung vào diện theo dõi và chỉ đạo. Trực tiếp chỉ đạo phá vụ giết người, bắt giang hồ: Ngày 13/7/2020, xảy ra vụ cháy nhà tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú làm 3 người bị bỏng nặng. Vụ việc khi ấy gây xôn xao và để lại nhiều nghi vấn. Chưa đầy 24h, với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nơi, các đơn vị nghiệp vụ xác định đây là vụ phóng hỏa đốt nhà với mục đích giết người do Bùi Tấn Quang và Nguyễn Tất Linh, cùng ngụ tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, thực hiện. Triệt phá sới bạc lớn nhất tỉnh An Giang: Sau đúng một tháng về An Giang nhận nhiệm vụ, Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triệt phá sới bạc lớn nhất tỉnh do Nguyễn Ngọc Thuận (tức “Út gà”) tổ chức tại xã Đa Phước, huyện An Phú. Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt giữ hơn 150 người, tạm giữ hàng loạt xe máy, ô tô và tiền mặt hơn 1 tỷ đồng. Triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng: Ngày 3/8/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo trực tiếp chuyên án mang bí số 520H, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, do Huỳnh Trần Hùng (35 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) cầm đầu. Hùng là con của một “đại gia” cá tra nổi tiếng và có một tiền án 3 năm tù về buôn bán ma túy, chấp hành án xong vào năm 2018. Cảnh sát thu giữ 3 khẩu súng, 9 viên đạn cùng nhiều loại ma túy và mở rộng vụ án, bắt thêm nhiều đối tượng. Ngày 5/6/2021, đại tá Đinh Văn Nơi, Trưởng Ban chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề có quy mô lớn, với khoảng 70 đối tượng tham gia do Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi, TP Long Xuyên), Dương Văn Hoàng (62 tuổi) và Huỳnh Sĩ Nguyên (42 tuổi) cầm đầu. Công an đã xác định số tiền giao dịch đánh đề trong đường dây lên đến 2.000 tỷ đồng. Ngoài 17 người bị khởi tố, 25 người liên quan khác cũng đã ra đầu thú. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 2 chuyên án đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề có quy mô đặc biệt lớn do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Huỳnh Sĩ Nguyên, Dương Văn Hoàng, cùng trú thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và Võ Phước Tài, Trần Thị Lời, cùng trú phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cầm đầu. Đến nay, đã khởi tố 110 bị can, tạm 14 bị can về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Việc quyết liệt trong đấu tranh triệt xóa tội phạm không khoan nhượng, không vì tình cảm riêng tư, đánh trúng, đánh đúng của Đại tá Nơi khiến tội phạm khiếp sợ, thậm chí một doanh nghiệp bỏ tiền tỷ ra để chạy điều chuyển ông sang địa phương khác. Cụ thể, Trần Trí Mãnh, giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh (TP Châu Đốc) sau khi bị bắt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, đã khai nhận thêm đã từng liên kết với nhiều đối tượng để "chạy điều chuyển" đại tá Nơi đến địa phương khác với giá 20 tỷ đồng. Nói về việc tội phạm chi 20 tỷ đồng để điều chuyển mình đi nơi khác, đại tá Nơi cho biết, ông rất sung sướng, vì điều đó chứng tỏ công việc của mình đạt hiệu quả. Các nhóm tội phạm không chỉ muốn dùng tiền để “điều” ông đi, mà thậm chí còn sử dụng các thủ đoạn nguy hiểm để đe dọa, nhiều nghi can còn muốn dùng mối quan hệ quen biết để tiếp cận, nhưng ông đã thẳng thừng nói không để đấu tranh cương quyết với tội phạm. Đại tá Đinh Văn Nơi là một trong những lãnh đạo công an tỉnh được biết đến với những phát ngôn cứng rắn, không ngại va chạm. Ngay khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi đã có phát ngôn mạnh mẽ: "Cá nhân tôi chắc chắn sẽ không có khó khăn, áp lực nào trong công việc xử lý các loại tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng. Tôi nghĩ tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý như nhau vì cá nhân tôi không ở địa phương này, không có người thân quen, không có sân trước, sân sau, lợi ích kinh tế gì ở đây nên trong công tác xử lý tội phạm sẽ luôn triệt để, công tâm". Đại tá Nơi cũng là Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên dùng số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng thu nhận tin báo tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm về phòng chống COVID-19, mỗi ngày ông nhận được hàng trăm tin nhắn, cuộc điện thoại. >>> Mời độc giả xem thêm video Đại tá Đinh Văn Nơi lên tiếng vụ chi 20 tỷ điều chuyển GĐCA tỉnh An Giang.Nguồn: VietNamnet

