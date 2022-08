Tin nóng 20/8: Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin vụ lao động Việt tháo chạy khỏi casino

Tìm thấy thi thể một lao động Việt trong vụ tháo chạy khỏi casino: Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, thi thể vừa được lực lượng chức năng phát hiện chính là người mất tích trong vụ 42 lao động tháo chạy khỏi casino Campuchia. Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy, dùng kim tiêm chống trả quyết liệt: Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa bắt thành công Lương Văn Lĩnh (SN 1997) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 102,2gam heroin, 4.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 bơm kim tiêm. Quá trình vây bắt, đối tượng rất liều lĩnh, manh động, dùng bơm kim tiêm chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Bắt ba đối tượng chặn đường chém người dã man: Do mâu thuẫn, Nguyễn Văn Thông, Phan Đức Tài (đều SN 2006) và Nguyễn Quốc Hùng (SN 2007) hẹn nhóm của Dương Minh Quân (SN 2003) cầm hung khí đến giải quyết. Khi phát hiện Quân, nhóm Thông, Tài, Hùng lao ra chặn đường rồi dùng hung khí chém nhiều nhát vào cổ tay, cánh tay, chân... của nạn nhân. Hậu quả, Quân bị thương tích 36%. Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Thông, Tài và Hùng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tấn công cơ sở massage: Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang xác minh, làm rõ vụ việc nhóm thanh niên hơn 10 người đi xe máy đậu trước cơ sở kinh doanh massage rồi mang hung khí đập phá. Những người trong cơ sở massage hoảng sợ bỏ chạy vào bên trong. Tuy nhiên, nhóm người vẫn chạy vào các phòng để đe dọa. Được biết, nguyên nhân nhóm đối tượng đến đập phá vì trước đó đến đòi bảo kê nhưng chủ cơ sở không đồng ý. Mâu thuẫn tiền bạc, vác súng tự chế bắn người: Công an huyện Tràng Định (Lạng Sơn) vừa tạm giữ Lương Văn Thiết (SN 1979), để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn người. Theo điều tra, mấy năm gần đây, Thiết sang Trung Quốc làm thuê, có tiền tiết kiệm nên gửi bà Vi Thu Hà (SN 1958) giữ hộ. Gần đây, Thiết đến đòi lại số tiền đã gửi, nhưng không được. Do đó, Thiết đã mang súng tự chế bắn vào đầu ông Nông Thành Lê (SN 1955, chồng bà Hà) và dùng dao thái rau chém bị thương bà Hà. Giả nhân viên y tế, bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện: Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989) để làm rõ về hành vi “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”. Theo điều tra ban đầu, Tuyến hóa trang làm nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, đến khoa Sản của bệnh viện này để chiếm đoạt trẻ sơ sinh là con sản phụ Nguyễn T. H (SN 1983). Tuy nhiên, trong lúc Tuyến đang tìm cách đưa bé sơ sinh ra ngoài bệnh viện thì bị phát hiện và bắt giữ. Cấp khống hơn 2.000 chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: TAND TP Cần Thơ vừa tuyên án sơ thẩm, tuyên phạt Phan Thị Thùy Trang (49 tuổi) 12 năm tù, về tội “Giả mạo trong công tác”. Theo cáo trạng, lợi dụng việc bản thân là Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, Trang đã trực tiếp thỏa thuận, nhận hồ sơ, tiền từ nhiều đối tượng và của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Mê Kông để thực hiện làm, cấp khoảng 2.213 chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp cho những người không đi học, không đi thi nhằm thu lợi bất chính số tiền hơn 1,76 tỷ đồng. Bắt đối tượng người Lào vận chuyển lượng lớn ma tuý qua biên giới: Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp Hải quan Hà Tĩnh bắt giữ Yer Vang, (SN 1995, trú tại bản Huội Hỏi, huyện Viengthong, tỉnh Bolikhamsai, Lào), khi đối tượng này vừa vận chuyển 1kg Ketamin và 7.500 viên ma túy tổng hợp từ Lào qua Việt Nam. Tại CQĐT, Yer Vang khai vận chuyển ma túy để bàn giao cho một người ở Nghệ An để lấy tiền công.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bạc Liêu: Thuê xe ô tô luồng xanh để chở ma túy đi bán: (Nguồn: THĐT)

