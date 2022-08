Chân dung tân Giám đốc Công an An Giang thay đại tá Đinh Văn Nơi

Chiều 30/8, tại Công an tỉnh An Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Lâm Phước Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động giữ chức Giám đốc Công an Quảng Ninh. Phát biểu tại buổi nhận quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an An Giang, đại tá Lâm Phước Nguyên cho biết, sẽ nỗ lực, đoàn kết cùng Ban Giám đốc và lực lượng Công an An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh An Giang giao phó, để góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng các cấp, các ngành và người dân tỉnh An Giang phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đại tá Lâm Phước Nguyên sinh năm 1971, quê quán: xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Đại tá Lâm Phước Nguyên từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đến tháng 10/2016 được Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng đại tá Lâm Phước Nguyên và đại tá Đinh Văn Nơi Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng Đại tá Lâm Phước Nguyên và Đại tá Đinh Văn Nơi. (Ảnh: CAND) Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang tặng hoa chúc mừng Đại tá Lâm Phước Nguyên và Đại tá Đinh Văn Nơi. >>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp có tân Giám đốc Công an Tỉnh. Nguồn: THĐT

Chiều 30/8, tại Công an tỉnh An Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Lâm Phước Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động giữ chức Giám đốc Công an Quảng Ninh. Phát biểu tại buổi nhận quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an An Giang, đại tá Lâm Phước Nguyên cho biết, sẽ nỗ lực, đoàn kết cùng Ban Giám đốc và lực lượng Công an An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh An Giang giao phó, để góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng các cấp, các ngành và người dân tỉnh An Giang phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đại tá Lâm Phước Nguyên sinh năm 1971, quê quán: xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Đại tá Lâm Phước Nguyên từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đến tháng 10/2016 được Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng đại tá Lâm Phước Nguyên và đại tá Đinh Văn Nơi Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng Đại tá Lâm Phước Nguyên và Đại tá Đinh Văn Nơi. (Ảnh: CAND) Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang tặng hoa chúc mừng Đại tá Lâm Phước Nguyên và Đại tá Đinh Văn Nơi. >>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp có tân Giám đốc Công an Tỉnh. Nguồn: THĐT