Chồng dùng dao đâm vợ cũ tử vong rồi đi tự tử... lộ nguyên nhân

Ngày 15/10, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vụ chồng dùng dao đâm vợ cũ tử vong rồi đi tự tử xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 12/10, Công an huyện Phú Bình nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc xảy ra vụ giết người tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Phú Bình đã triển khai đến hiện trường. Sơ bộ xác định vụ việc như sau: Tại khu vực cổng khu công nghiệp Điềm Thụy, thuộc xóm Bình 2, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, Phạm Thanh Thiện, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú: Xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình dùng dạo nhọn đâm nhiều nhát vào chị Dương Phương Ngân, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú: Xóm Bình 2, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình (chị Ngân là vợ của Thiện nhưng đã ly hôn từ đầu năm 2020, hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp Điềm Thụy).

Chị Ngân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện C, tuy nhiên bác sỹ xác định chị Ngân đã tử vong ngoại viện. Sau khi thực hiện hành vi đâm chị Ngân, Thiện quay về nhà dùng dao tự cắt cổ tự tử, nhưng lực lượng Công an và gia đình kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện C (hiện nay Thiện đã tỉnh, có thể nói được). Qua điều tra ban đầu, Thiện khai và gia đình cung cấp thông tin nguyên nhân đâm chị Ngân là do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện vụ chồng dùng dao đâm vợ cũ tử vong rồi đi tự tử đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

