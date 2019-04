Chồng ngoại tình giết vợ rồi dùng máy nghiền gỗ phi tang xác

Helle Crafts và Richard Crafts kết hôn từ năm 1979 và có với nhau 3 người con. Cô làm tiếp viên hãng hàng không Pan Am còn chồng là phi công của Eastern Airlines. Richard cũng có khoảng thời gian làm việc bán thời gian cho Sở cảnh sát Newtown, bang Connecticut, Mỹ. Vốn nghi ngờ chồng từ lâu, Helle thuê Keith Mayo, một thám tử tư để điều tra và phát hiện chuyện chồng ngoại tình với một người phụ nữ khác ở New Jersey. Ngày 18/11/1986, một người bạn đã đưa Helle trở về nhà sau chuyến bay dài, đây cũng là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy cô. Vài ngày sau đó là lịch bay của Helle, vì không thấy cô xuất hiện, đồng nghiệp gọi điện về nhà và gặp Richard. Anh ta nói rằng cô đã sang Đan Mạch để thăm mẹ bị ốm. Nhưng với một vài người khác, Richard lại bảo vợ đi du lịch với bạn. Chính những mâu thuẫn này đã khiến nhiều người cảm thấy nghi ngờ. Bởi lẽ Helle còn có 3 con nhỏ, lịch bay và tính cách cô vốn không phải là người tùy hứng. Ngày 1/12/1986, thám tử tư Keith Mayo đã báo Sở cảnh sát Newtown, Connecticut (Mỹ) về sự biến mất kỳ lạ của Helle Crafts. Nghi phạm đầu tiên của vụ án chính là người chồng Richard Crafts. Tại cơ quan điều tra, Richard kể lại rằng trước khi Helle mất tích, cô hoàn toàn vui vẻ và không có biểu hiện gì đáng ngờ. Theo lời kể của Richard, sáng 19/11/1986, Helle đã đi đến nhà chị gái ở Wesport tạm lánh do khu nhà của họ đang có bão tuyết mạnh. Kể từ đó, anh ta không nhìn thấy vợ nữa. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng tại nhà riêng của hai vợ chồng đã cho thấy Richard đang nói dối. Người giúp việc của gia đình khai rằng sau khi Helle mất tích, đây là lần đầu tiên bà thấy chiếc thảm trong phòng ngủ biến mất. Tại nhà của Helle, cảnh sát phát hiện thiếu mất một chiếc tủ lạnh cỡ lớn. Thêm vào đó, Richard bỗng dưng thuê một chiếc máy nghiền gỗ ngay sau khi vợ mất tích. Trên chiếc ga trải giường trong phòng ngủ, cảnh sát phát hiện 5 vết máu rất nhỏ. Do công nghệ kiểm tra ADN chưa phát triển vào thời điểm đó, cảnh sát chỉ xác định được đây là nhóm máu O, cùng nhóm với máu của Helle. Vụ án gần như bế tắc sau khi cảnh sát không thể tìm được Helle hay bất kỳ manh mối nào về cô. Bỗng một lái xe đến đồn cảnh sát khai báo việc nhìn thấy một người đàn ông bí ẩn dùng máy nghiền gỗ trong rừng bên sông Housatonic lúc 3 rưỡi sáng. Dựa theo lời khai, cảnh sát đến khu vực bờ sông và tìm thấy một mảnh giấy ghi chữ Helle Crafts, vài sợi tóc màu vàng, những mảnh xương nhỏ, một chiếc móng tay… Họ cũng tìm thấy một chiếc cưa máy dưới lòng sông, trên lưỡi cưa có dính tóc, sợi vải của chiếc áo mà Helle mặc. Chiếc cưa này thuộc về chồng của cô, Richard Crafts. Lệnh bắt giữ Richard được tiến hành ngay sau khi cảnh sát tìm thấy thêm vài phần thi thể của Helle dọc khu vực hoang vắng. Anh ta bị bắt vì tội giết hại vợ của mình. Theo lời khai của Richard, anh ta đã sát hại Helle trong đêm cô trở về nhà, cả hai xảy ra cãi vã khi Helle đề cập đến chuyện chồng ngoại tình và đòi ly hôn. Anh ta đặt xác vợ vào trong chiếc tủ lạnh dưới gara. Nửa đêm hôm sau, Richard dùng cưa máy cắt thi thể Helle thành nhiều phần rồi cho vào máy nghiền gỗ, xả thẳng ra sông để thủ tiêu. Chiếc cưa gỗ bị anh ta phá hủy rồi vứt xuống sông phi tang. Richard đã để một số mảnh rất nhỏ như xương, tóc và răng của nạn nhân rơi xuống đất. Richard Crafts bị kết tội giết vợ, bản án dành cho anh ta được công bố vào ngày 21/11/1989. Tòa xử Richard án phạt 99 năm tù giam cho hành vi man rợ của mình.

