Cháy karaoke An Phú, 33 người chết: Khách đóng cửa hát dù được báo cháy

Tại buổi họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy quán karaoke An Phú làm 33 người chết do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức sáng 8/9, trả lời báo chí về nguyên nhân gây thiệt hại lớn của vụ cháy, đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, có nhiều nguyên nhân, trong đó tâm lý hoảng loạn của các nạn nhân, cũng như việc phát hiện và chữa cháy, thoát nạn ban đầu lúng túng và việc khách hát chủ quan cũng gây ra thiệt hại lớn về người.

Khi phát hiện khói phòng 303, nhân viên gọi báo cháy nhưng một số phòng vẫn tiếp tục đóng cửa hát tiếp.

Thông tin thêm, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẳng định đã huy động lực lượng chữa cháy có mặt hiện trường trong khoảng thời gian nhanh nhất. Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra ở phòng tầng 3 và lan rất nhanh.

Theo đại tá Quyên, nguyên nhân ban đầu chưa có kết luận nhưng có thể do chập nguồn điện gây cháy từ vách (cách âm) của quán, nguồn nhiệt phát sinh nhanh.

Đại tá Quyên cho biết, khi lực lượng chữa cháy tới hầu hết phòng karaoke chốt cửa bên trong nên không thể tiếp cận. Dù đã mặc phòng hộ để có thể chữa cháy nhanh, việc tiếp cận nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Những người làm theo hướng dẫn chạy xuống dưới tầng trệt đều đã được cứu sống.

Khi phát hiện khói ở phòng 303 (có 4 người, tầng 3), có nhân viên gọi báo có cháy nhưng một số phòng vẫn tiếp tục đóng cửa hát tiếp. Trong đó, có phòng còn chốt cửa lại để hát. Các nạn nhân đã uống rượu bia trong tình trạng lơ mơ, khi nhân viên gọi có cháy thì khách không chấp hành, còn kéo tay nhân viên vào phòng để hát tiếp.

Theo Giám đốc Công an Bình Dương, nhiều người không chấp hành tốt: “Nếu nghe lời cúi thấp người chạy xuống tầng trệt thì đã thoát hoặc được cứu. Còn chạy ngược lên, chạy vào phòng vệ sinh chốt cửa thì khoảng 5-7 phút sau ngạt oxy và bị chết cháy. Tôi trực tiếp tới phòng ở tầng 3, các phòng không vào được. Phải dùng lực đẩy vào và thấy 7-8 nạn nhân chết trong tư thế ngạt khói, nằm trong phòng vệ sinh".

Trả lời câu hỏi của PV về trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên cho biết, hầu hết cơ sở kinh doanh karaoke, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an tỉnh và lực lượng phòng cháy, chữa cháy của quận, huyện, thành phố đều tuyên truyền, hướng dẫn cho chủ cơ sở, đội ngũ quản lý, nhân viên phục vụ về quy chuẩn, quy trình phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên khi xảy ra cháy, tâm lý hoảng loạn nên việc thực hiện quy trình phòng cháy, chữa cháy có hạn chế.

"Qua kiểm tra sơ bộ (chưa kiểm tra hết), tôi thấy lối thang bộ đi lên, đi xuống và thoát hiểm có. Quá trình điều tra, có kết quả khám nghiệm hiện trường mới thông tin chính thức cho báo chí được", ông Trịnh Ngọc Quyên cho biết.

Trước đó, đại tá Trịnh Ngọc Quyên cũng cho biết, ông đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương sớm khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy theo điều 313 Bộ Luật Hình sự về “Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Theo ông Quyên, sáng 8/9, Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị Viện Khoa học hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an và Phòng Kỹ thuât hình sự, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trên cơ sở khám nghiệm hiện trường mới đánh giá được nguyên nhân vụ cháy và các điều kiện phòng cháy chữa cháy để từ đó kết luận nguyên nhân vụ việc.

Kết thúc buổi họp báo, ông Mai Hùng Dũng khẳng định đây là vụ cháy nghiêm trọng. Công tác chữa cháy nhanh nhưng số người thiệt mạng lớn. Dù lực lượng chữa cháy có mặt, nhiệt độ cao tỏa ra từ vụ hỏa hoạn khiến việc tiếp cận hiện trường khó khăn.

Theo Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương, tất cả những vấn đề báo chí, dư luận đặt ra sẽ được các cơ quan chức năng của Bình Dương điều tra, làm rõ và sớm thông tin cho báo chí.

