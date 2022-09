Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Tìm thấy thêm 2 thi thể

Tính đến 11h ngày 7/9, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực quán karaoke An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) phục vụ công tác cứu hộ. Thêm hai thi thể nạn nhân kẹt trong hiện trường vụ cháy đã được lực lượng chức năng đưa ra xe cấp cứu và chuyển về nhà xác, nâng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy lên 14 người. (Ảnh: Vietnamnet) Trong khi đó, tại hiện trường, cảnh sát tiếp tục điều xe thang tiếp cận lầu 2, 3 của cơ sở karaoke An Phú, dùng búa đập tường, thông vào các căn phòng để kiểm tra vì nghi còn nạn nhân mắc kẹt. (Ảnh: Vietnamnet) Theo Công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay. (Ảnh: Vietnamnet) Trưa 7/9, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết: UBND thành phố và các cơ quan, ban, ngành đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân; trước mắt hỗ trợ người bị thương 5 triệu đồng/người và gia đình có nạn nhân tử vong mức 30 triệu đồng/người. (Ảnh: Vietnamnet) BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, nhiều đơn vị y tế đã tiếp nhận hàng chục nạn nhân để cấp cứu, điều trị. Sở đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, Bệnh viện Đa khoa khu vực An Phú, các bệnh viện tư nhân đang cấp cứu các nạn nhân phải tập trung nhân lực, vật lực để cứu chữa kịp thời. Sở đã điều động các y, bác sĩ hỗ trợ; yêu cầu các đơn vị tăng cường vật tư y tế, thuốc để trợ giúp người gặp nạn. (Ảnh: TTXVN) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn; chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). (Ảnh: Vietnamnet)

Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định, không để xảy ra các vụ việc tương tự. (Ảnh: Vietnamnet) Trước đó, khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa lan nhanh tại khu tầng 2 và 3, khói đen bao trùm toàn bộ quán karaoke. (Ảnh: VTC News) Quán karaoke bị cháy cao 3 tầng, có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, trong đó diện tích cháy khoảng 400 m2, nằm ở khu vực tầng 2, 3. Quán chứa nhiều vật liệu trang trí nội thất và gỗ khiến ngọn lửa bùng phát nhanh và mạnh. (Ảnh: VTC News) Do các lối thoát và đường cầu thang đều bị ngọn lửa bít kín, nhiều nhân viên và khách hát phải liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất dẫn đến bị thương và được cấp cứu ngay sau đó. (Ảnh: VTC News) Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.Thuận An và các lực lượng khác triển khai phương tiện dập tắt đám cháy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh: VTC News)

