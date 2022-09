Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Xác định 12 người đã tử vong

Ngày 7/9, thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương cho biết, có 12 người chết trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú, thuộc phường An Phú, TP Thuận An. Ngoài ra, 2 nạn nhân bị thương rất nặng đang được cấp cứu. Đêm hôm trước, khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát PCCC đã phát hiện một số người bị mắc kẹt bên trong các phòng karaoke trên tầng. Những người mắc kẹt không còn sống.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa lan nhanh tại khu tầng 2 và 3, khói đen bao trùm toàn bộ quán karaoke. Quán karaoke bị cháy cao 3 tầng, có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, trong đó diện tích cháy khoảng 400 m2, nằm ở khu vực tầng 2, 3. Quán chứa nhiều vật liệu trang trí nội thất và gỗ khiến ngọn lửa bùng phát nhanh và mạnh.

Do các lối thoát và đường cầu thang đều bị ngọn lửa bít kín, nhiều nhân viên và khách hát phải liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất dẫn đến bị thương và được cấp cứu ngay sau đó. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.Thuận An và các lực lượng khác triển khai phương tiện dập tắt đám cháy.

Hiện vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.