32 người được xác định thiệt mạng trong quán karaoke An Phú

Tối ngày 7/9, công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương) vẫn đang được tiếp tục. Tính đến 19h tối cùng ngày , số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú đã lên 32 người.

Nguồn tin cho biết, trong tổng số 32 nạn nhân có 15 thi thể là nữ nhân viên của quán karaoke, còn lại là 17 thi thể nam.

Lực lượng cứu hộ triển khai xe thang tiếp cận hiện trường vụ cháy

Hiện toàn bộ thi thể các nạn nhân cũng đã được đưa về nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Thuận An để khám nghiệm tử thi, nhận diện danh tính.

Bên cạnh những người thiệt mạng đã được tìm thấy, lực lượng CNCH đã cứu sống 12 người mắc kẹt trên sân thượng và cứu hộ hơn 20 người thoát hiểm.

Số người bị thương tích hiện đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện. Lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết cũng đã chỉ đạo các bệnh viện, có nạn nhân vụ cháy quán karaoke đang điều trị, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để cấp cứu, chữa trị cho các nạn nhân.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình các nạn nhân. Bước đầu mức hỗ trợ cho mỗi người bị thương là 5 triệu đồng và chết là 30 triệu đồng/người.

Đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, khắc phục thiệt hại và hoàn thành sớm công tác khám nghiệm để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 06/9, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú, địa chỉ: số 166C đường Trần Quang Diệu, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo UBND tỉnh Bình Dương, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy này được xác định là do chập điện tại một phòng hát, sau đó lan nhanh khiến nhiều người hoảng loạn rồi ngạt khói.

Cơ sở Karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, HKTT: phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, chỗ ở hiện tại: thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ. Được thiết kế, xây dựng gồm có 03 tầng với khoảng 30 phòng hát. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cháy lớn tại khu công nghiệp Phú Thị