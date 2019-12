Chánh án ở Quảng Bình “mây mưa” với kế toán trong phòng làm việc: Cách chức không?

Vụ việc ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án TAND huyện Minh Hóa (Quảng Bình), người quan hệ tình dục với nữ kế toán tại phòng làm việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận.



Trước đó, lãnh đạo huyện ủy Minh Hóa nhận được một video do một người giấu tên quay lại cảnh Chánh án TAND huyện Minh Hóa đang quan hệ tình dục với kế toán ngay tại phòng làm việc của ông Xướng trong giờ hành chính. Các cơ quan liên quan sau đó đã vào cuộc xác minh được video này là thật và không bị cắt ghép. Ông Xướng và nữ cấp dưới cũng đã thừa nhận sự việc. Tuy nhiên, ông Xướng chống chế rằng do say rượu nên thiếu kiềm chế.

Liên quan vụ việc trên, Tỉnh ủy Quảng Bình xác nhận cơ quan này vừa có quyết định cách hết mọi chức vụ trong Đảng với ông Đinh Lâm Xướng - chánh án Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa - vì vi phạm kỷ luật. Các chức vụ bị cách gồm Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ Tòa án nhân dân huyện.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Xuân - Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện chưa có phương án cụ thể về việc bố trí công tác mới cho ông Đinh Lâm Xướng và cho rằng, hướng xử lý sắp tới sẽ là chuyển ông Xướng qua một vị trí nào đó ở một đơn vị khác trong hệ thống tòa án.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, vụ việc Nguyễn Hữu Linh - nguyên lãnh đạo cơ quan bảo vệ pháp luật vừa bị xét xử xong về hành vi dâm ô khiến dư luận bức xúc. Sự việc chưa nguôi thì lại xảy ra việc ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án TAND huyện Minh Hóa quan hệ bất chính với đồng nghiệp ngay tại phòng làm việc.

“Những sự việc này là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tư pháp, cán bộ ngành tư pháp bởi vậy cần phải có hình thức xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung đồng thời sẽ chặt công tác cán bộ để không lọt vào bộ máy tư pháp những con người không đủ năng lực, không đủ phẩm chất, làm giảm sút lòng tin của người dân về công bằng, lẽ phải” - luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Luật sư Cường cho rằng, hành vi của ông Đinh Lâm Xướng là vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm... Bởi vậy, việc thực hiện hình thức kỷ luật với bị lãnh đạo này là hoàn toàn có căn cứ. Kỷ luật sẽ bao gồm kỷ luật đảng và kỷ luật công chức. Hình thức cao nhất có thể áp dụng là cho ra khỏi đảng và cách chức Chánh án.

Tại Điều 13 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật theo hình thức cách chức nếu có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ; không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng; bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ; Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Đối với công chức giữ các chức danh tư pháp, việc áp dụng hình thức kỷ luật cách chức được thực hiện theo quy định của Nghị định 34/2011/NĐ-CP và quy định của pháp luật chuyên ngành.

Cụ thể, theo Điều 14 Nghị định 34/2011/NĐ-CP Quy định về hình thức buộc thôi việc. Đây là hình thức kỷ luật nặng nhất, được áp dụng đối với công chức có các hành vi vi phạm pháp luật sau: Bị phạt tù mà không được hưởng án treo; Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp; Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Tùy thuộc vào tính chất và mức độ của hành vi vi phạm kỷ luật mà công chức vi phạm bị xử lý bằng các hình thức khác nhau.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, trong vụ việc trên, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi và những yêu tố sai phạm, hậu quả của sai phạm để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

“Với người lãnh đạo mà không mẫu mực, lối sống suy đồi, vi phạm đạo đức tác phong như vậy thì không xứng đáng đứng đầu cơ quan tư pháp bởi vậy áp dụng hình thức cách chức, luân chuyển công tác là cần thiết. Trường hợp còn nhiều vi phạm khác nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội thì còn có thể áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc. Ngoài ra còn xem xét hình thức kỷ luật đảng theo quy định của đảng. Bởi vậy cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi, nguyên nhân, và hậu quả để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật” - luật sư Đặng Văn Cường cho hay.