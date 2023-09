Bộ Công an điều 200 quân hỗ trợ Đồng Nai tấn công trấn áp tội phạm

Mới đây, Công an tỉnh tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận 200 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhằm tăng cường lực lượng, hỗ trợ Công an Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm.

Thời gian qua, tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự ở Đồng Nai và các tỉnh lân cận tiếp tục được giữ ổn định.

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự, hoạt động của các loại tội phạm vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, gây tâm lý bất an cho người dân.

Trước tình hình trên, Công an Đồng Nai đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, đề xuất Bộ Công an tăng cường lực lượng hỗ trợ, tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động về việc triển khai lực lượng hỗ trợ Công an Đồng Nai, 200 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động sẽ được điều động về Công an của 11 huyện, thành phố để hỗ trợ Công an các địa phương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các tổ tuần tra sẽ tập trung đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp, bắt giữ các đối tượng cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép; các đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích...

