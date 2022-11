Hải Phòng ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 05/02/2023, với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chặn đứng các hoạt động phạm tội, không để xảy ra các vụ việc rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước và thành phố, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố và nhân dân; bảo đảm tuyệt đối an toàn các dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân.

Tại lễ ra quân, Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung lực lượng, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo thế áp đảo tội phạm, không để tội phạm có cơ hội, điều kiện hoạt động.

Không để xảy ra “bị động, bất ngờ” trong mọi tình huống, tiếp tục chủ động đề xuất các giải pháp, khâu đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự hàng năm. Chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, các quy chế, quy trình công tác, chống sai phạm, tiêu cực trong khi thi hành công vụ; kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có hành vi dung túng, bao che, “bảo kê tội phạm”…

Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả Đợt cao điểm đảm bảo trật tự An toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu Xuân 2023, trọng tâm là các giải pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, chủ động phòng ngừa, làm giảm ùn tắc giao thông, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép... phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của Nhân dân.

Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện các phương án theo kế hoạch đề ra, nhất là tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.