Công an tỉnh Hải Dương ra quân trấn áp, xử lý “tội phạm đường phố”

Thời gian qua, tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng xe môtô, xe máy lạng lách, đánh võng, đua xe, mang theo hung khí nguy hiểm đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích... trên các tuyến giao thông, làm mất ANTT còn tái diễn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.



Tình trạng này gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ việc ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân.

Tội phạm đường phố ở Hải Dương vẫn tái diễn.

Để tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh trấn áp, ngăn chặn, xử lý nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng trên, không để xảy ra tình trạng “tội phạm đường phố”, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện cao điểm ngăn chặn, trấn áp, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây mất ANTT và đấu tranh trấn áp, xử lý các loại “tội phạm đường phố”. Kiện toàn 8 Tổ công tác 151 cấp tỉnh, tăng cường 74 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi lễ

Theo kế hoạch, từ ngày 15/4/2023 đến ngày 30/6/2023, các Tổ công tác 151 từ tỉnh đến huyện tổ chức tuần tra, kiểm soát cơ động trên các tuyến, địa bàn được phân công nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp, bắt giữ, xử lý các đối tượng, nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập, sử dụng xe mô tô nẹt pô, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, vũ khí nguy hiểm hoặc các loại vật dụng như gạch đá, chai thủy tinh… đuổi đánh, ép đạp đổ phương tiện, gây thương tích cho người tham gia giao thông và các nhóm thanh niên khác; các nhóm đối tượng đang có biểu hiện tụ tập chuẩn bị đua xe, gây rối trật tự công cộng….

Đồng thời ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông như cướp tài sản, cướp giật, trộm cắp tài sản, vận chuyển hàng cấm,…

Chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ tham gia các Tổ công tác 151 phải thống nhất nhận thức về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả hoạt động của Tổ 151 là hình ảnh tiêu biểu, là tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của toàn lực lượng Công an tỉnh.

Do đó, phải triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an, điều chỉnh các phương án tuần tra kiểm soát một cách linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, tình hình đối tượng, địa bàn, khu vực, không để tồn tại tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên hoạt động gây mất ANTT trên các tuyến giao thông, đặc biệt là vào dịp cuối tuần, ngày lễ, ngày diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương…

Đại tá Lê Qúy Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Tổ công tác 151 với sự tham gia của 5 lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, hỗ trợ tư pháp, phòng, chống ma túy, giao thông.



Tổ công tác 151 được trang bị công cụ hỗ trợ và phương tiện; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm. Thực hiện tuần tra, kiểm soát công khai, khép kín địa bàn, xuyên suốt từ tỉnh đến địa bàn cấp xã nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn, trấn áp và bắt giữ ngay các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ, khu vực công cộng, địa bàn trọng điểm với mục tiêu duy nhất “vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.