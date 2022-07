Công an TP Hải Dương lập “Tổ công tác 151” trấn áp tội phạm

Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa cho biết, từ ngày 15/7, đơn vị triển khai 3 tổ công tác đặc biệt gọi tắt là “Tổ công tác 151” bao gồm các lực lượng: Cảnh sát giao thông trật tự, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy và Công an các phường.

Ảnh minh họa.

Nhiệm vụ của các tổ là tuần tra kiểm soát, phòng ngừa ngăn chặn, trấn áp tội phạm và xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ, khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm như: Quảng trường Thống Nhất, Quảng trường Độc Lập, Quảng trường 30/10, Ngã 5 Tam Giang, khu vực Ngã Tư Máy Sứ, khu vực Cầu chữ Y và các tuyến đường trung tâm thành phố…

Các tổ công tác sẽ tiến hành ra quân xử lý vi phạm hàng ngày, trong đó tập trung vào khung giờ từ 20h ngày hôm trước cho đến 1h ngày hôm sau.

Theo đại diện Công an TP Hải Dương, việc thành lập 3 “Tổ công tác 151” thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương về việc tấn công trấn áp tội phạm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Việc bố trí các tổ tuần tra đặc biệt 151 sẽ giúp Công an thành phố Hải Dương chủ động và đạt hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên toàn địa bàn thành phố.

