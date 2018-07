Bắt quả tang một vựa sầu riêng “khủng” nhúng hóa chất

Công an huyện Xuân Lộc, Đồng Nai ngày 10/7 cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ một vụ có dấu hiệu vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trước đó, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với Quản lý thị trường địa phương, kiểm tra phát hiện cơ sở sơ chế, thu mua trái cây Hùng Thuận (ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc), do ông Nguyễn Thành Tâm (34 tuổi) làm chủ, phát hiện có một số nhân công đang quét bột ướt vàng lên cuống trái sầu riêng rồi nhúng vào thùng nước màu vàng (nghi có pha hóa chất). Sau đó, sầu riêng được đưa lên dùng quạt thổi khô, dán tem, đóng thùng.

Cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ tại hiện trường một xô chứa dung dịch nước màu vàng, gần 20 chai hóa chất in nhiều loại chữ nước ngoài, 14 bịch bột màu không nhãn hiệu; 7 can nhựa in nhiều loại chữ nước ngoài; 2 bịch kích thích sinh trưởng hiệu Lunar 150WP dùng để phun trên lá sầu riêng; 851 thùng sầu riêng đã bôi, nhúng dung dịch màu vàng có trọng lượng khoảng 14 tấn.