Đâm chết người dã man vì cho rằng bạn gái bị...nhìn đểu

Chiều 10/7, thông tin với báo chí, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Khiếu Hữu Lục (22 tuổi, trú phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) để điều tra vụ án mạng giết người vì "nhìn đểu".



Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 8/7, Nguyễn Anh Sơn (20 tuổi) điều khiển xe máy đèo theoTrần An Tuấn (18 tuổi, trú huyện Khánh Vĩnh) đi trên đường Lương Định Của (phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang), thì gặp Lục chở bạn gái đi chiều ngược lại cũng bằng xe máy.

Lục tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tuấn và Sơn quay sang nhìn bạn gái mình, Lục đã chửi thề và quay xe đuổi theo. Đuổi tới nơi, Lục ép xe của đối thủ ngã xuống đường rồi rút sao thủ sẵn trong người ra đâm hai nhát vào ngực, hông Tuấn.

Dù được đưa đi bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên Tuấn đã tử vong trước khi được đưa vào viện.

Gây án xong, Lục bỏ trốn. Đến chiều ngày 9/7 thì bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Lục khai do Tuấn đã nhìn “đểu” bạn gái nên mới đuổi theo đánh.