Hiện trường ô tô khách 47 chỗ cháy trơ khung sau khi húc vào đuôi container

Khoảng hơn 4h sáng ngày 11/7, tại đoạn đường trên cao vành đai 3 trên cao, hướng quận Thanh Xuân đi Cầu Giấy đoạn qua Siêu thị BigC (Hà Nội) đã xảy vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô khách loại 47 chỗ mang BKS: 37B-018.42 với xe container 34C-193.15 kéo rơmoóc 34B-019.06. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên chiếc xe khách đang di chuyển thi đâm vào đuôi xe container rồi bốc cháy ngùn ngụt. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường để xử lý. Trao đổi với PV Kiến Thức, Trung tá Nguyễn Đức Thắng - Đội phó Phụ trách Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết: Ngay khi xảy ra tai nạn đội đã cử cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu. Do địa bàn xảy ra tai nạn giáp danh quận Thanh Xuân và Cầu Giấy nên CSGT đã thông báo cho các lực lượng công an quận đến khám nghiệm hiện trường. Trong khi đó, Đại úy Trần Ngọc Trung - Đội phó Phụ trách Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho hay, đến thời điểm chưa xác định được thiệt hại về người. Do xe ô tô bốc cháy dữ dội, Phòng cảnh sát PCCC số 3, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội phải điều 3 xe cứu hoả đến để dập tắt đám cháy. Tại hiện trường chiếc xe khách bị lửa cháy thiêu rụi hoàn toàn Phần đuôi bên phải bánh rơmoóc xe biển 34B-019.06 bị nổ lốp và cháy rụi. Ngoài ra, một xe máy ở cạnh ô tô khách cũng trong tình trạng cháy rụi. Đến hơn 7h sáng nay, các lực lượng chức năng vẫn có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra. Cảnh sát phân luồng giao thông cho các phương tiện di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao. Hiện nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

