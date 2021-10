Bắt giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước

Ngày 17/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Võ Văn Việt (54 tuổi, trú khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước và bị can Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, trú khu phố 1, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài) - nguyên giám đốc Trung tâm tỉnh để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Võ Văn Việt. Theo cơ quan điều tra, trong từ năm 2016 - 2017, bị can Võ Văn Việt, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình phước đã thiếu trách nhiệm trong việc ký lệnh chi, uỷ nhiệm chi và thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế toán của Trung tâm, dẫn đến việc Nguyễn Thị Thu Thảo, nguyên kế toán trưởng đã tham ô số tiền 602.310.000 đồng.

Đối với bị can Nguyễn Văn Thanh, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước, trong thời gian từ năm 2012 - 2016 thiếu trách nhiệm trong việc ký lệnh chi và thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế toán của Trung tâm, dẫn đến việc Nguyễn Thị Thu Thảo tham ô số tiền 383.172.700 đồng.

Trước đó, ngày 8/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Thảo (50 tuổi, trú khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài) - nguyên kế toán trưởng Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước để điều tra về tội “tham ô tài sản” số tiền 985.482.700 đồng.

