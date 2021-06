"Tội phạm ma túy bây giờ tinh vi hơn, thủ đoạn hơn rất nhiều so với trước"

Tháng 6 hằng năm được lấy là “Tháng hành động phòng, chống ma túy”. “Vì sức khoẻ của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy” là chủ đề của “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021. Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về chủ đề này, thượng tá Hoàng Đức Nên - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy (Công an tỉnh Ninh Bình) đã chia sẻ với PV về cuộc chiến chống ma túy trong thời gian qua. Có 26 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, và nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điều tra tội phạm về ma túy, thượng tá Nên cho biết, hiện nay cuộc chiến chống ma túy rất phức tạp, tội phạm ma túy bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với khoảng 10 năm trước. Cùng với sự phát triển của công nghệ, của internet, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi hơn. Thượng tá Hoàng Đức Nên - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy (Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết, tội phạm ma túy hiện nay tinh vi hơn, hoạt động phức tạp hơn trước rất nhiều. Trước đây, tội phạm ma túy thường sử dụng phương thức liên lạc và giao hàng trực tiếp, thì nay chúng sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Viber... và một số mạng của nước ngoài khác để liên lạc với nhau. Khi đã thống nhất mua bán, chúng dùng nhiều cách để vận chuyển như dịch vụ shipper chuyển phát hàng hóa, giao đồ ăn... ma túy được cất giấu trong các sản phẩm đóng túi như cà phê, hộp sữa, hay trong ruột các bức tượng...



" Có trường hợp đối tượng mua bán liên lạc với nhau qua mạng xã hội, chúng sử dụng tiếng lóng như: "Anh có ở nhà không em qua chơi"... sau đó 2 bên thống nhất 1 vị trí để ma túy như gốc cây, cột điện, hay trong góc tường nào đó. Khi 'hàng' đã đến điểm thì đối tượng mua sẽ tự đến lấy để không gặp mặt trực tiếp, dễ bị lộ, bắt quả tang. Tất cả các giao dịch đều được các đối tượng sử dụng tiếng lóng mà chúng đã thống nhất và chỉ chúng mới hiểu được" - thượng tá Nên nói.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (SN 1991, Thái Nguyên) vận chuyển trái phép 12 bánh heroin ngày 14/02/2020. (Ảnh CA Ninh Bình)

Để bắt các đối tượng buôn bán ma túy đã đầy khó khăn, gian nan và nguy hiểm, song cuộc đấu tranh với các đối tượng ở phòng hỏi cung mới là cuộc đấu trí mệt mỏi. Thượng tá Nên chia sẻ: "Các đối tượng dính án ma túy thì mức độ thường là chung thân hoặc tử hình, vì vậy khi bị bắt chúng rất ngoan cố, không hợp tác với điều tra viên. Thậm chí, nhiều đối tượng còn sẵn sàng tự gây thương tích để được đưa đến viện rồi tìm cơ hội tẩu thoát. Thực tế, có nhiều trường hợp còn tự sát hòng che giấu cho đường dây, đồng phạm."

Đấu tranh với tội phạm ma túy là cuộc chiến cam go, đầy gian truân, vất vả. (Ảnh CA Ninh Bình)

Chuyên gia về tội phạm học - trung tá Đào Trung Hiếu (Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an) cho rằng, việc tội phạm ma túy có hành vi chống trả , hay ngoan cố không khai báo thậm chí là tự sát có thể phân tích ở nhiều góc độ. Thứ nhất, do bản thân tội phạm ý thức được mức án chúng sẽ phải đối diện thường là tử hình, chung thân nên chúng càng chống trả quyết liệt.