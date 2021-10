Hành trình phá án: Gã trai bán hàng loạt “người yêu” sang Trung Quốc

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, trong quá trình lao động tự do tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Triệu Tiến Mạnh qua ứng dụng mạng xã hội làm quen với H.T.N. (SN 2001, quê quán huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), là công nhân tại khu công nghiệp trên địa bàn. Để có tiền tiêu xài, Mạnh đã tán tỉnh N. nhằm mục đích lừa bán sang Trung Quốc. Sau khi N. nhận lời yêu, ngày 17/7/2020, Mạnh lấy lý do thăm mẹ nuôi đang sống bên Trung Quốc đã rủ N. đi cùng đến khu vực biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để xuất cảnh. Tại đây, Mạnh liên hệ với một số đối tượng và bán N. cho một người Trung Quốc để hưởng số tiền 15 triệu đồng. Ngày 17/9/2020, sau quãng thời gian bị giam lỏng bên xứ người, N. đã bỏ trốn, trở về Việt Nam và đến cơ quan Công an tố cáo vụ việc. Mạnh không chỉ lừa bán 1 “người yêu” và không phải ai cũng may mắn như chị H.T.N. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, biết được tin Triệu Tiến Mạnh bị bắt, ông Lò Văn X. (trú tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã có đơn trình báo việc con gái ông là L.T.T. (SN 2004, cùng trú tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) bị Mạnh lừa sang Trung Quốc, hiện gia đình đang mất liên lạc hoàn toàn. Mạnh dùng thủ đoạn cũ là thông qua ứng dụng Zalo để tìm bạn. Sau khi làm quen với L.T.T. và Cầm Thị T. (SN 2003, bạn hàng xóm của L.T.T. ở Sơn La) khi làm công nhân tại 1 khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, 3 người ở ghép chung phòng trọ của Mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn, Mạnh tán tỉnh L.T.T. và được T. nhận lời yêu. Mạnh nhiều lần rủ cả L.T.T., Cầm Thị T. sang Trung Quốc chơi với mẹ nuôi người Trung Quốc và lấy hàng lậu nhập về Việt Nam để bán kiếm lời. Cầm Thị T. không đồng ý, chủ động trở về Sơn La nên chỉ còn L.T.T. ở lại với Mạnh. Đến thời điểm cuối tháng 9/2020 thì gia đình không thể liên lạc và không nhận được thông tin gì của L.T.T. nữa lúc này, L.T.T. chưa đủ 16 tuổi. Ngày 25/6/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt 22 năm tù giam đối với Triệu Văn Mạnh về Tội mua bán người; Tội mua bán người dưới 16 tuổi và Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp các lực lượng để có thể giải cứu L.T.T. trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, theo nhận định, có khả năng Triệu Tiến Mạnh còn lừa bán thêm nhiều nạn nhân nữa. Ngày 3/7, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục khởi tố Mạnh về hành vi mua bán người. >>>>> Xem thêm video: 20 năm tù cho kẻ "làm liều" bán người yêu sang Trung Quốc. Nguồn: ANTV.

