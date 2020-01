Giám đốc CA Đồng Nai Vũ Hồng Văn “xoay, đảo” cán bộ chong chóng cỡ nào?

Đại tá mũ cối Vũ Hồng Văn sau khi được Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tạo dấu ấn khi liên tục trấn áp được nhiều băng đảng, tụ điểm khét tiếng ở tỉnh này. Ngoài ra, Đại tá Văn cũng được biết đến là lãnh đạo Công an tỉnh “xoay, đảo” cán bộ như chong chóng khi tung nghìn quân trấn áp tội phạm, điều chuyển hàng chục CSGT về huyện xã để tăng cường cho cơ sở.

Đại tá Vũ Hồng Văn.

Điều chuyển 53 cảnh sát giao thông Đồng Nai về huyện, xã

Mới đây, việc Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định điều động 53 CSGT về các huyện, thành phố trên địa bàn công tác thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - Đại tá Vũ Hồng Văn đã ký quyết định điều động 53 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đội ở Phòng CSGT Công an tỉnh về nhận nhiệm vụ ở các huyện Tân Phú, Cẩm Mỹ, Định Quán, Long Thành, Thống Nhất, Nhơn Trạch và TP Long Khánh. Nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ sẽ do chỉ huy công an các huyện, thành phố phân công về các phường, xã hoặc các đội của đơn vị để làm việc phù hợp.

Chia sẻ về việc điều động này, Đại tá Văn Quyết Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng, đây là công tác thường xuyên trong khâu tổ chức cán bộ và theo đúng chủ trương của Bộ Công an trong việc luân chuyển cán bộ chính quy về công an xã, thị trấn để tăng cường. Do vậy, Công an tỉnh Đồng Nai đã từng bước đưa lực lượng Cảnh sát giao thông về công an xã.

Tung quân trấn áp tội phạm.

“CSGT cũng học quản lý hành chính, có nghĩa là về công an xã vẫn làm được. Một số đội trưởng, đội phó đưa về làm trưởng, phó công an xã. CSGT không có chức vụ thì đưa về làm công an viên hoặc đưa về đội phong trào”, đại tá Thắng nói.

Hiện Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát để điều động, luân chuyển cán bộ, chiến sĩ là lãnh đạo cấp phòng, cấp đội thuộc Phòng CSGT về các đơn vị khác. Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở Công an TP Biên Hòa cùng các phòng nghiệp vụ khác cũng đang được xem xét, cân nhắc để tăng cường lực lượng chính quy cho công an cơ sở.

Tung 1000 cảnh sát ra quân trấn áp tội phạm

Mới về nhậm chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được gần 1 tháng, Đại tá Vũ Hồng Văn đã thu hút sự quan tâm của dư luận khi triển khai những đòn tấn công mạnh mẽ để làm thay đổi diện mạo trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 16/12/2019, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, hơn 1.000 cảnh sát của của nhiều lực lượng như: Cảnh sát hình sự, đặc nhiệm, CSCĐ, CSGT, an ninh tỉnh Đồng Nai đồng loạt xuống đường, ra quân triệt phá các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước tết Nguyên Đán.

Quang cảnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Đại tá Vũ Hồng Văn cho biết, Công an tỉnh Đồng Nai huy động tối đa lực lượng, sẵn sàng tuyên chiến với các băng nhóm có tổ chức, tín dụng đen, bảo kê, chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, tàng trữ thuốc nổ, pháo, đua xe trái phép... trong đó lực lượng Cảnh sát hình sự, đặc nhiệm và CSCĐ là lực lượng chủ lực.

Đại tá Văn nhấn mạnh: “Đối với các băng nhóm mới manh nha hình thành, lực lượng sẽ tập trung đấu tranh, bóp chết tội phạm từ trong trứng nước, còn các băng nhóm đang hoạt động công an thực hiện phương châm cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rể, làm tan rã...”.

Đồng thời, cho biết, Công an huyện, thị, thành phố nào không triệt phá các băng nhóm tội phạm, gây mất an ninh trật tự mà để lực lượng công an tỉnh phải triệt phá thì đích thân trưởng công an phải chịu trách nhiệm chính.

Từ đợt ra quân này đến nay, hàng nghìn cảnh sát của 11 huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ra đường tuần tra, kiểm soát, trấn áp tội phạm.

Trước đó, dù mới về nhậm chức, đêm 7/12 và rạng sáng 8/12, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự (thuộc Công an tỉnh Đồng Nai) đồng loạt đột kích Bar Cosmo, bar VIC Beer Club và Karaoke Tuấn Thảo.

Đây là các tụ điểm có tiếng trên địa bàn TP Biên Hòa, Long Khánh và huyện Long Thành mà dân chơi ma túy tìm đến “bay”. Những quán bar này đã tồn tại trong một thời gian dài, gây tâm lý bất an trong dân.

Tại thời điểm kiểm tra, có hàng trăm nam nữ đang “bay” theo tiếng nhạc, trên bàn và dưới gầm bàn, nhiều viên dạng thuốc, gói chất bột màu trắng được phát hiện. Công an bắt quả tang bảy người về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiểm tra nhanh số người có mặt tại các quán nêu trên, 162 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy. Các lực lượng chức năng đã thu giữ 48 bịch ma túy đá, sáu gói chất bột màu trắng, 165 viên dạng thuốc, một cân tiểu ly, 22 dụng cụ hút shisha.

Kết quả khích lệ sau sự quyết liệt của đại tá mũ cối

Thực hiện mệnh lệnh của Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh tại buổi Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp, tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chỉ trong 15 ngày đầu ra quân, Công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm soát tốt tình hình an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn; số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm so với thời gian trước cao điểm; công tác đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm, tụ điểm tệ nạn xã hội được thực hiện quyết liệt; tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường được trấn áp mạnh mẽ; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ được tăng cường...

Công an tỉnh kiểm tra tại cơ sở kinh doanh Vic Beer Club, huyện Long Thành.

Dưới sự lãnh đạo của Đại tá Văn, trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập nhiều chiến công xuất sắc như: phát hiện xử lý hàng trăm đối tượng sử dụng, tàng trữ, mua trái phép trong các quán bar, vũ trường, karaoke; triệt phá đường dây sản xuất nước tăng lực “Number one” giả với quy mô rất lớn hoạt động liên quan đến 4 tỉnh, thành; triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn, bắt giữ hàng chục đối tượng, trong đó nổi bật là: băng nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” xông vào bệnh viện uy hiếp giám đốc, đòi nợ gây mất ANTT, băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” quy mô lớn trên địa bàn TP. Biên Hòa…

Những thành tích, chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Đồng Nai đã được Lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, dư luận, người dân đồng tình ủng hộ.