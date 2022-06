Bắc Ninh: Chủ quán bánh xèo tra tấn nhân viên lĩnh án tù

Ngày 21/6, TAND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa tuyên Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, quê quán Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) 30 tháng tù giam về tội Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Tuyết là chủ quán bánh xèo Miền Trung ở thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) tra tấn 2 nhân viên như thời trung cổ khiến dư luận phẫn nộ hồi cuối năm 2020. Theo nội dung cáo trạng, khoảng tháng 2/2020, qua người quen giới thiệu, Tuyết đã đồng ý thuê anh Võ Văn Đức (SN 1999, trú tại Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) về làm việc tại quán bánh xèo do Tuyết làm chủ.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

Tháng 9/2020, anh Trương Quang Duy (SN 2006, quê Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) cũng được anh trai giới thiệu đến làm việc cho Tuyết. Trong thời gian làm việc tại quán, anh Đức và Duy thường xuyên bị Tuyết chửi mắng, dùng tay và các dụng cụ có sẵn trong quán như chày gang, dụng cụ làm vảy cá bằng kim loại, dao đánh đập.

Bị bánh nhiều lần nên trong nhiều ngày nên khoảng 15h ngày 21/11/2020, lợi dụng lúc Tuyết đi đón con, anh Duy đã bỏ trốn khỏi quán bánh xèo Miền Trung và được người dân phát hiện báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Yên Phong đã đưa Duy đi điều trị tại Trung tâm y tế huyện Yên Phong. Đến ngày 4/12/2020, anh Duy ra viện.

Ngày 22/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã khám nghiệm hiện trường, ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở, nơi làm việc và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết . Ngày 24/11/2020, Công an huyện Yên Phong ra Quyết định trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Bắc Ninh giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với Trương Quang Duy và Võ Văn Đức.

Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bắc Ninh kết luận, Tuyết đánh Đức và Duy nhiều lần, trong nhiều ngày và mỗi lần Tuyết đánh đều gây thương tích cho Đức và Duy dưới 11% và cộng chung thương tật những lần đánh thì Đức bị tổng tỷ lệ thương tích là 33%, Duy bị thương tích với tổng tỷ lệ là 27%.