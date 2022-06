Hành trình phá án: Dùng súng cướp ngân hàng gây chấn động Việt Nam

Theo hồ sơ vụ án, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa một buổi sáng thường nhật hôm nay ngày 5/9/2018, hàng ngàn học sinh ở Ninh Hòa hức chào đón năm học mới bầu không khí yên bình bị phá tan bởi tiếng súng vang lên từ phía phòng giao dịch Ninh Hòa của chi nhánh ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa ở số 668 Đường 2 Tháng 4 phường Ninh Hiệp Hai đối tượng bịt kín mặt sau khi nổ súng ngay trước cửa phòng giao dịch đã ôm theo một bao tải màu trắng lên một chiếc Dream cũ, không biển số, chạy về phía đường k10. Sau giây phút hoảng loạn, người dân mới biết một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra tại đây. Thông tin về vụ cướp ngân hàng được cấp báo lên Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa Đúng 11h phòng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự, cùng một số lực lượng nghiệp vụ có mặt tại hiện trường Phối hợp với công an phường Ninh Hiệp thực hiện các công tác điều tra. Nhiều nhân viên phòng giao dịch và khách hàng vẫn còn bàng hoàng, hoảng hốt nhóm cướp gây án quá nhanh và manh động khiến họ không kịp trở tay và hoàn toàn không nhận diện được đặc điểm gì về đối tượng gây án. Cùng với công tác khám nghiệm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh trên các tuyến quốc lộ 26A và 1A từ Ninh Hòa đi Đắk Lắk, Nha Trang, Vạn Ninh Các lực lượng của công an thị xã Ninh Hòa và phòng cảnh sát giao thông tổ chức chốt chặn kiểm tra toàn bộ các đối tượng nghi vấn tại hiện trường công tác khám nghiệm được tiến hành khẩn trương nhưng tỉ mỉ đảm bảo không để sót bất cứ một dấu vết nào. Camera an ninh của ngân hàng cho thấy nhóm cướp gồm 2 đối tượng sử dụng ít nhất 3 khẩu súng đe dọa khống chế nhân viên sau đó cướp đi 9 cọc tiền khoảng 4, 5 tỷ đồng. Thời gian gây án từ 10h19 đến 10h25, quá trình gây án các đối tượng đã nổ súng ngay trước cửa phòng giao dịch nhằm uy hiếp những người có ý định truy đuổi. Theo điều tra, ngoài hệ thống dấu vết thu được tại hiện trường toàn bộ nhân chứng không cung cấp bất cứ thông tin gì có giá trị giúp cơ quan điều tra nhận dạng đối tượng gây án. Quá trình gây án cho thấy nhóm cướp đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trang phục, phương tiện, đến hung khí gây án cũng như hướng tẩu thoát manh mối lúc này là chiếc xe Dream màu tím không biển số khẩu súng tự chế thu được tại hiện trường và trang phục mà nhóm cướp sử dụng trong quá trình gây án. Công an thị xã Ninh Hòa đã tung toàn bộ lực lượng triển khai tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ lần theo những manh mối này. Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra tại Khánh Hòa Gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự nhất là hoạt động của hệ thống ngân hàng ở địa phương giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định xác lập chuyên án truy xét mang bí số VX059C Để truy tìm nhóm cướp ngân hàng có vũ khí. Các trinh sát điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Công an thị xã Ninh Hòa và phòng cảnh sát hình sự Được huy động với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự và cục kĩ thuật nghiệp vụ Bộ Công an Mục tiêu mà Ban chuyên án đặt ra là quyết tâm bằng mọi giá phá án trong thời gian nhanh nhất tránh để đối tượng tẩu thoát, vì các đối tượng có vũ khí rất có thể sẽ tiếp tục gây án. Hàng trăm đối tượng trong và ngoài Ninh Hòa được đưa vào diện tình nghi, các tổ trinh sát nhanh chóng được triển khai rà xoát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Việc truy theo dấu vết nóng của nhóm đối tượng chưa mang lại kết quả khả quan công tác kiểm tra hành chính các nhà trọ nhà nghỉ và các cơ sở cơ khí trên địa bàn được tiến hành rất khẩn trương nhưng cũng chưa tìm ra được manh mối nào đáng chú ý. Các tổ trinh sát tỏa đi các hướng, rà soát toàn bộ camera an ninh trên các tuyến đường mà đối tượng có thể chạy trốn việc nhận định đối tượng có thể là người địa phương để từ đó tập trung xác minh. Đây là quyết định sáng suốt của ban chuyên án. Tuy nhiên đối tượng nào là đối tượng gây án lại là một câu hỏi không dễ để trả lời. Cùng với việc tập trung xác minh, sàng lọc các tổ công tác của công an thị xã Ninh Hòa Đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm. Thời điểm này thông tin về vụ án được đưa rầm rộ trên các báo trong đó, clip về quá trình gây án của đối tượng do ban chuyên án cung cấp phát trên sóng truyền hình công an nhân dân, được nhiều trang Facebook cập nhật chia sẻ. Từ đây, xuất hiện nhiều thông tin có giá trị được người dân cung cấp sau khi sàng lọc phân tích đánh giá những tài liệu trinh sát thu thập cùng những thông tin từ quần chúng Ban chuyên án thu hẹp dần các đối tượng tình nghi. Việc thực hiện thu hẹp, khoanh vùng khu vực để tập trung rà soát đối tượng được ban chuyên án vàng bạc đánh giá rất kĩ. bằng linh cảm nghề nghiệp, lãnh đạo ban chuyên án thống nhất Cần phải rà soát đối tượng tại hai tổ dân phố số 6 và số 7 thuộc phường Ninh Hiệp. Đây là hai khu dân cư, nằm ngay cạnh chợ Dinh, lớn nhất thị xã Ninh Hòa. Nơi có rất nhiều đối tượng hình sự, ma túy tình hình an ninh trật tự phức tạp. Đàm Minh Quang ( 32 tuổi) mới mãn hạn tù hồi tháng 5 năm 2018, sau khi thụ án về tội cướp giật tài sản, được đưa vào diện tình nghi số 1. Cũng thời điểm này, một số người dân sau khi theo dõi hình ảnh từ clip phát trên sóng truyền hình khẳng định dáng người, điệu bộ của Quang rất giống với đối tượng cầm súng khống chế bảo vệ phía bên ngoài. Một thông tin quan trọng mà trinh sát thu thập được đó là việc Quang từng bắn thử một khẩu súng rất giống khẩu súng thu được ở hiện trường. Đối tượng này sau khi ra tù không có việc làm ổn địnhBản thân lại nghiện ma túy nặng Căn cứ để khẳng định Đàm Minh Quang là một trong hai đối tượng gây án hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, thời điểm này không thấy Quang xuất hiện ở Ninh Hòa. Nút mở của vụ án đã có, điều quan trọng tiếp theo là phải tìm cho ra đối tượng cùng gây án với Quang. Trong số rất nhiều các mối quan hệ của Quang, Ban chuyên án tập trung vào một thanh niên nghiện ma túy ở phường Xương Huân, thành phố Nha Trang. Thời gian gần đây, đối tượng này hay gặp gỡ, liên hệ với Quang. Tuy nhiên đi sâu xác minh, thì đối tượng này có chứng cứ ngoại phạm. Quang thường giao du với rất nhiều đối tượng hình sự, vậy ai trong số đó là người cùng gây án với y? Tập trung xác minh nguồn gốc khẩu súng trinh sát thấy nổi lên 10 Hạ có tên đầy đủ là Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi, trú cùng tổ dân phố 6 phường Ninh Hiệp, Mười Hạ) từng là cán bộ sửa chữa quân khí khi còn tại ngũ trong quân đội. Việc đối tượng này tự chế tạo súng là việc không khó và khẩu súng mà Quang dùng bắn thử có phải do Mười Hạ đưa cho hay không? Tập trung xác minh đối tượng Mười Hạ thì được biết, hắn chưa từng có tiền án tiền sự là người ít nói, lạnh lùng không gây gỗ với ai bao giờ. Sau khi xuất ngũ đối tượng ở nhà nuôi gà nuôi thỏ, làm ăn kinh tế. Liệu đây có phải vỏ bọc của hắn hay không? Và Mười Hạ chỉ là người chế tạo rồi bán súng hay y là đối tượng cùng gây án với Quang? Rất nhiều câu hỏi được ban chuyên án đưa ra và yêu cầu các trinh sát phải tập trung khẩn trương làm rõ. Các mũi trinh sát tập trung truy tìm Đàm Minh Quang sau thời điểm vụ án xảy ra đến nay, người thân cũng như hàng xóm của Quang không thấy y xuất hiện. Nhóm trinh sát tại Nha Trang xác minh ở nhiều địa điểm mà Quang thường lui tới, cũng không thấy dấu vết của y. Dù chưa đủ cơ sở khẳng định Mười Hạ gây án cùng Quang, xong mọi động tĩnh của đối tượng này đều được các trinh sát theo sát từ chiều ngày 5/9/2018. Thời điểm này Mười Hạ vẫn sinh hoạt rất bình thường, chưa có biểu hiện gì khác lạ. 8h sáng ngày 6/9/2018, nguồn tin từ trinh sát báo về Mười Hạ vừa trả nợ cho một số người thân quen hơn 500 triệu đồng. Số tiền lớn này ở đâu ra trong khi đàn gà và thỏ nhà đối tượng vẫn còn nguyên chưa bán đây là thông tin rất có giá trị giúp Ban chuyên án nhận định có khả năng Mười Hạ là đối tượng thứ hai gây ra vụ cướp ngân hàng. Ban chuyên án chỉ đạo các tổ trinh sát tiếp tục theo sát Mười Hạ và tung thêm các mũi truy tìm Đàm Minh Quang. Thời điểm này có thể bắt Mười Hạ để đấu tranh, xong, để đảm bảo mọi yêu cầu đặt ra. đồng chí trưởng ban chuyên án chỉ đạo khi nào Đàm Minh Quang xuất hiện lúc đó mới bắt cả hai đối tượng và việc bắt và đảm bảo an toàn do các đối tượng đều có vũ khí nên mọi diễn biến phải hết sức thận trọng, tính toán kỹ lưỡng. Thông tin Đàm Minh Quang xuất hiện tại thị xã Ninh Hòa được các tổ trinh sát báo về thời điểm này toàn bộ các thành viên trong ban chuyên án đều thấm mệt sau gần hai ngày đêm lần theo từng thông tin, từng dấu vết của nhóm tội phạm. Toàn bộ Ban chuyên án được tập trung mọi diễn biến của hai nghi can được các trinh sát theo dõi. Phương án bắt các đối tượng được ban chuyên án tính toán kỹ lưỡng, Đảm bảo an toàn, nhanh gọn, bí mật, bất ngờ. Tại tổ dân phố 6, phường Ninh Hiệp, cuộc nhậu của Đàm Minh Quang, Mười Hạ và một số người bạn vào thời điểm cao trào các mũi trinh sát bí mật khép chặt vòng vây. Lúc 21h6 phút ngày 6/9/2018, theo lệnh của đồng chí trưởng ban chuyên án Các mũi trinh sát đồng loạt bất ngờ tiếp cận, khống chế 2 đối tượng trong sự ngỡ ngàng của chúng. Bị bắt bất ngờ, cả Đàm Minh Quang và Trần Hoàng Nhật Hùng tức mười Hạ đều tỏ ra ngơ ngác, không biết gì. Trước những chứng cứ và tài liệu mà các trinh sát thu thập được cả hai đối tượng đã cúi đầu khai nhận. Trần Hoàng Nhật Hùng là đối tượng chủ mưu trong vụ cướp này. Do làm ăn thua lỗ cần tiền để trả nợ từ tháng 6/2018, Hùng đã có ý định tổ chức cướp ngân hàng để chuẩn bị cho ý định này, Hùng mua trên mạng một số loại súng Số súng này được Hùng chế tạo lại làm 11 khẩu, rồi đi bắn thử và giữ lại 5 khẩu có độ chính xác cao nhất. Có súng rồi, Hùng rủ Quang - 1 đối tượng mới ra tù cùng đi gây án rồi phân chia theo tỉ lệ Hùng 60%- Quang 40%. Ngoài súng, Hùng cũng chuẩn bị sẵn quần áo, bịt mặt, găng tay, mũ bảo hiểm, đảm bảo không ai có thể nhận diện được. Hùng mượn một chiếc xe máy của người thân đưa đến giấu ở một khu đồi vắng giáp ranh với huyện Vạn Ninh Cách hiện trường đến trường gần 20 km. Chiếc xe Dream cũ của mình, Hùng xóa số khung, số máy, tháo biển số làm phương tiện trước thời điểm gây án, Hùng thám thính rất nhiều ngân hàng sau đó quyết định sẽ cướp phòng giao dịch Ninh Hòa Thuộc chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa. Sáng 5/9/2018, Hùng đón Quang, sau đó đi tới một ngôi chùa trên địa bàn thay quần áo, trang phục Hùng đưa cho Quang hai khẩu súng, cùng 5 viên đạn Hùng giữ 3 khẩu và 10 viên đạn Quang được phân công khống chế bảo vệ bên ngoài còn Hùng trực tiếp vào trong cướp tiền. Do đã có sự theo dõi và chuẩn bị rất kỹ nên Hùng dễ dàng khống chế các nhân viên và khách hàng giao dịch. Sau đó đi thẳng vào nơi để tiền lấy 9 cọc tiền mệnh giá 500. 000 đồng sau khi cướp được tiền, cả 2 chạy lên khu vực đồi vắng đã chuẩn bị xe trước đó, đốt toàn bộ phương tiện gây án rồi lấy chiếc xe đã chuẩn bị trước đó đi về nhà cất giấu tiền. Do có ý định từ trước nên tôi có cơ hội tôi vào đó quan sát, nhìn xung quanh. Để ý địa hình, địa thế ở đó, để ý khu vực đổi tiền. Với một kế hoạch tinh vi, chuẩn bị kỹ lưỡng Trần Hoàng Nhật Hùng và Đàm Minh Quang ung dung cho rằng mình không để lộ bất cứ một dấu vết nào để lực lượng Công an phá án. Nhưng với quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất vượt qua không ít khó khăn, thách thức lần theo từng manh mối dù rất mong manh chỉ sau 35 giờ đồng hồ, Công an tỉnh Khánh Hò ađã bắt gọn nhóm hung thủ gây án. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 5 khẩu súng, 50 viên đạn và gần 4 tỷ 470 triệu đồng. Chiến công này góp phần trấn an tình hình dư luận tạo niềm tin cho nhân dân và khách hàng, giúp ngân hàng nhanh chóng ổn định lại hoạt động kinh doanh Vụ việc cũng cho thấy những kẽ hở trong công tác an ninh mà một số ngân hàng phải nghiêm túc chấn chỉnh nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động.

