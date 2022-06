Hành trình phá án: Chiếc chân người dưới cống tố kẻ giết bạn gái

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7h30 ngày 27/11/2017, ông Lâm Văn Phong (55 tuổi, trú tại xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đi chăn bò tại khu vực cánh đồng xóm 1, xã Hải Lộc thì phát hiện chân một người phụ nữ lộ ra dưới ống cống nước của cánh đồng. Vụ việc nhanh chóng được báo tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập tài liệu. Tuy nhiên, các dấu vết, manh mối từ hiện trường rất mong manh, bởi thi thể đang phân hủy dữ dội, không thể nhận dạng, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Cơ quan chức năng chỉ có thể xác định nạn nhân là nữ giới, chết do bị ngạt nước và bùn, thi thể hầu như không có vết tích của ngoại lực tác động. Nạn nhân cao 1m58, khoảng 30 tuổi, tóc cắt ngang vai, bên ngoài mặc áo phông cộc tay, cổ tròn màu vàng, dưới mặc quần kaki màu đen, hai chân đi dép quai hậu cao gót màu bạc, túi quần có hai chiếc chìa khóa... Cơ quan điều tra nhận định, đây là một vụ án mạng. Bởi, nếu nạn nhân tự tử sẽ chọn một địa điểm khác chứ không thể chui vào cống nước, gập người lại. Địa điểm phát hiện thi thể nằm giữa cánh đồng giáp xóm 1 và xóm 2, ít người qua lại, miệng cống nước cỏ mọc che lấp, nên nhiều khả năng hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ hoặc là người ở hai xóm này, đã thông thuộc địa bàn. Do thi thể đã phân hủy mạnh và không tìm được thân nhân của người phụ nữ xấu số, cơ quan chức năng tổ chức chôn cất nạn nhân theo quy định. Đồng thời, phát thông tin truy tìm tung tích nạn nhân với các đặc điểm nhận dạng, kèm hình ảnh bộ quần áo, giày của nạn nhân đang mang. Đồng thời, các trinh sát, điều tra viên tỏa đi các hướng để điều tra xem có ai từng dẫn cô gái có nhận dạng tương tự nạn nhân về Hải Hậu không. Sáng 1/12/2017, từ những thông báo truy tìm tung tích nạn nhân phát đi, có một nhóm người ở xã Hải Lý, huyện Hải Hậu tới nhận nạn nhân là người nhà với các miêu tả khá trùng khớp, chiếc chìa khóa của nạn nhân mang theo cũng mở cửa được căn phòng trọ của nạn nhân. Sau đó, kết quả xét nghiệm ADN đã xác nhận nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (SN 1978, trú tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu). Cũng thời điểm này, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Công an đã khoanh vùng nghi phạm và ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét chỗ ở của Vũ Đức Giang (30 tuổi, trú tại xóm 1, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu). Ngày 2/12/2017, khi công an ập vào chỗ ở của Vũ Đức Giang - nơi chỉ cách ống cống nhét thi thể nữ giới 7km, cả gia đình, người thân, hàng xóm của hung thủ đều ngỡ ngàng. Bởi, Giang chưa có tiền án, tiền sự, chăm chỉ, hiếu thảo. Nhà Giang có hoàn cảnh khá khó khăn, bố mẹ sinh được 5 anh em. Bố Giang bị bệnh về xương khớp, nằm liệt đã 10 năm nay. Giang làm nghề phụ xe khách, sau chuyển sang lái xe tải, thu nhập so với các anh chị em trong nhà là tốt nhất nên nhận ở cùng, chăm sóc bố mẹ. Nhưng từ căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của Giang, hung thủ vụ án kinh hoàng đã lộ diện. Giang khai, khoảng tháng 8/2016, khi đang làm phụ xe khách tuyến Nam Định - Quảng Ninh - Móng Cái thì gặp chị H. là hành khách đi xe.Trên chuyến xe khách đó, chị H. xin số điện thoại của Giang. Cuối tháng 10/2017, chị H. bất ngờ gọi điện cho Giang. Lúc này, Giang đã nghỉ chạy xe khách, chuyển sang chạy xe tải chở hàng. Đang trong cảnh ly thân vợ, từ sau cuộc gọi của chị H., Giang và chị H. thường xuyên trò chuyện, tâm sự qua điện thoại, tin nhắn. Chị H. giới thiệu tên Loan, 32 tuổi, mới chia tay người yêu, hiện đang kinh doanh ở Hà Nội. Giang cũng tâm sự về hoàn cảnh độc thân, một mình nuôi bố mẹ già và con thơ, giờ chỉ mong muốn tìm được người phụ nữ thấu hiểu, chia sẻ. Những cuộc chuyện trò cứ kéo dài dần, càng ngày hai người càng tỏ ra tâm đầu, ý hợp. Giang đã ngỏ lời yêu qua điện thoại và được chị H. chấp nhận. Ngày 15/11/2017, họ quyết định gặp mặt nhau lần đầu tiên. Giang bắt xe khách lên Hà Nội chơi với chị H. tại phòng trọ của chị đến chiều tối thì rủ nhau bắt xe về Hải Hậu. Khoảng 21h đêm, về đến huyện Hải Hậu, Giang rủ chị H. ra khu vực cánh đồng giáp ranh giữa xóm 1 và xóm 2, xã Hải Lộc để tâm sự. Tại đây, hai người mâu thuẫn, cự cãi và Giang dùng tay kẹp cổ khiến chị H. bất tỉnh. Sợ hãi nghĩ chị H. đã chết, Giang nhét thi thể chị H. vào cống nước phi tang rồi về nhà, mang theo túi xách của chị H. Trong túi xách của chị H. có một điện thoại iPhone 6S màu hồng và một máy tính xách tay hiệu Sony Vaio màu đen, Giang đã lắp sim điện thoại của mình vào điện thoại của chị H. để sử dụng và giấu chiếc máy tính xách tay trên tum mái nhà. Những vật chứng này, cơ quan chức năng đã thu giữ ngay trong ngày khám nhà Giang. TAND tỉnh Nam Định đã mở phiên tòa xét xử, tuyên án chung thân đối với Vũ Đức Giang. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

