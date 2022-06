Hành trình phá án: Rùng rợn xác chết dưới đám lục bình

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/4/2019, ông Lê Thanh Trí (50 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đi làm ruộng đến quá trưa mà không thấy về. Người nhà sợ ông bị cảm hay gặp chuyện không may lúc rửa chân tay bị ngã xuống kênh nên đã đi dọc con kênh để tìm. Khi đến bên bờ, người nhà nhìn thấy đôi dép của nạn nhân để ven bờ kênh. Mọi người vội vàng đi tìm xung quanh thì phát hiện một số vết máu. Tuy nhiên, khi người thân lần theo những vết máu từ bờ kênh đến bụi chuối thì không thấy ông Trí đâu. Sau khi báo lên cơ quan chức năng cùng người dân tìm dưới kênh thì mọi người phát hiện thi thể ông Trí nổi lập lờ dưới kênh. Tại hiện trường, có rất nhiều vết màu nâu đỏ nghi là máu đã khô vương vãi trên những tàu lá chuối, trên bờ đất khô và cỏ dại. Bên cạnh đó, Công an tìm thấy 2 cái xẻng, một cái cắm xuống đất đào dở, một cái vứt nằm cách đó không xa. Người nhà nạn nhân cho biết sáng sớm hôm đó, ông Trí cầm xẻng đi đào đất để trồng đu đủ. Từ các vết máu thu được tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định có thể nạn nhân bị sát hại khi đang làm việc. Nhận định ban đầu của ban chuyên án là "khả năng sau khi hung thủ gây án thì một mình kéo xác nạn nhân đưa xuống lòng kênh". Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên đầu và vùng mặt nạn nhân có 2 vết thương lớn, cánh tay phải nạn nhân có vết thương tương tự vùng đầu. Trong phổi của nạn nhân có rất nhiều bùn đất, cho thấy nạn nhân bị dìm xuống nước đã hít phải bùn đất dưới kênh. Buổi sáng hôm nạn nhân bị sát hại, những người dân xung quanh không nhìn thấy ai đi ở khu vực kênh nên vụ án hoàn toàn không có nhân chứng. Theo người thân nạn nhân, sáng hôm đó, ông Trí ra đồng làm đồng nên chỉ mang theo những công cụ như cuốc, xẻng, dao... chứ không mang theo tài sản gì có giá trị, trang phục cũng rất bình thường. Phân tích các vết thương để lại trên đầu, các điều tra viên nhận định đó là dấu vết để lại từ 2 cú đánh rất mạnh từ hung khí có cạnh mỏng, nhưng không sắc, 2 cú đánh có thể khiến nạn nhân gục ngã. Các vết thương đều có hình vòng cung, tương đồng với dấu vết của chiếc xẻng, giống chiếc xẻng của nạn nhân đang để lại hiện trường. Hướng điều tra tập trung vào những người có mâu thuẫn trong cuộc sống với nạn nhân và có sức khoẻ tương đối mới có khả năng sát hại và kéo thi thể nạn nhân xuống kênh phi tang hoặc hung thủ phải có đồng phạm. Theo người dân sinh sống xung quanh cho biết, ông Trí là người nơi khác mới chuyển tới địa phương sống chung như vợ chồng với bà Trần Thanh Thoả được gần 2 năm. Trong khoảng thời gian này, nạn nhân cũng có mâu thuẫn với một số người. Các cán bộ điều tra bắt tay vào cuộc sàng lọc các mối quan hệ mâu thuẫn và thấy nổi lên 3 người là ông Đinh Văn T., Trần Văn N. và Trịnh Văn Linh đều là người cùng thôn với nạn nhân. Qua công tác mời lên làm việc, lấy lời khai, cơ quan điều tra nhận thấy ông T. và ông N. chấp hành nghiêm túc, lời khai rõ ràng và có người làm chứng. Duy chỉ có ông Trịnh Văn Linh là không thấy lên làm việc. Thu thập thêm thông tin từ quần chúng nhân dân, cơ quan công an nhận được thông tin quan trọng. Đó là vào khoảng hơn 1 tháng trước khi xảy ra vụ án mạng, một người dân trong lúc đi ăn đám giỗ có nghe thấy tiếng ông Trí tuyên bố vì ông Linh nhiều lần đổ thuốc làm vườn cây đu đủ nhà ông Trí chết nên ông này sẽ trả thù. Nếu còn tiếp tục, ông Trí thậm chí sẽ "thủ tiêu" ông Linh. Lời đe doạ này đã đến tai ông Linh, theo nhận định của các trinh sát điều tra, rất có thể khi nghe được lời đe doạ này, ông Linh sẽ tìm ông Trí để nói chuyện phải trái. Chính vì vậy, ông Linh là đối tượng tình nghi đặc biệt. Các điều tra viên đã tập trung điều tra, xác minh thời gian bất minh trong ngày xảy ra vụ án để tạm giữ đối tượng Linh trong trường hợp khẩn cấp. Nhận định từ các cán bộ điều tra cho thấy, nếu ông Linh là nghi phạm thì cái xẻng rất có thể là hung khí gây án còn trong nhà của đối tượng. Khi lực lượng chức năng liền mời ông Trịnh Văn Linh (73 tuổi, ngụ xã Thới Hưng) về làm việc thì người này khai báo thời gian sinh hoạt rất phù hợp với diễn biến hàng ngày của đối tượng. Tuy nhiên, khi được hỏi về lịch trình đi đâu, làm gì, gặp những ai thì đối tượng không trả lời được. Từ những mâu thuẫn đó, các cán bộ điều tra đã đi sâu vào những vấn đề khúc mắc giữa nghi phạm và nạn nhân. Trinh sát đã thu giữ được một chiếc xẻng tại nhà của Linh, được đối tượng xác nhận đây là chiếc xẻng mà ông vẫn sử dụng hàng ngày. Nhận định được đặt ra, nếu đây là hung khí thì rất có thể trên chiếc xẻng vẫn còn vết máu của nạn nhân. Để có đầy đủ chứng cứ buộc tội, cơ quan điều tra đã lấy mẫu vật giống máu đã khô ở chiếc xẻng đưa đi phân tích. Mặc dù cây xẻng dính rất nhiều bùn nhưng các cán bộ phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Cần Thơ đã rất nỗ lực và xác định được đây là máu có nhóm máu trùng với nhóm máu của nạn nhân. Từ những bằng chứng không thể chối cãi, Trịnh Văn Linh đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Trịnh Văn Linh, khoảng 8h ngày 10/4/2019, ông này cầm xẻng đi làm ruộng. Trên đường đi, Linh đi qua ruộng nhà ông Trí nhìn thấy ông này và nhớ đến lời đe doạ của nạn nhân. Linh liền nảy sinh ý định giết Trí để ông này không còn cơ hội thực hiện ý đồ hại mình. Linh dùng xẻng đập nhiều nhát vào đầu ông Trí. Thấy nạn nhân bất tỉnh, Linh tưởng ông này đã chết nên kéo ông Trí xuống kênh hòng phi tang. Sau khi gây án, Linh đi làm việc rồi về nhà sinh hoạt bình thường. Lời khai này của nghi phạm được cơ quan Công an xác định phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi có nhiều bùn đất trong phổi của nạn nhân. Cán bộ điều tra nhận định có thể khi bị dìm xuống nước, nạn nhân tỉnh lại rồi hít một lượng lớn bùn đất vào phổi dẫn đến tử vong. Ngày 28/10/2019, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Cần Thơ đã tuyên mức án tù chung thân về tội "giết người" đối với bị cáo Trịnh Văn Linh.

Cán bộ điều tra nhận định có thể khi bị dìm xuống nước, nạn nhân tỉnh lại rồi hít một lượng lớn bùn đất vào phổi dẫn đến tử vong. Ngày 28/10/2019, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Cần Thơ đã tuyên mức án tù chung thân về tội "giết người" đối với bị cáo Trịnh Văn Linh.