Tin nóng 4/5: Đỗ xe vào nhà hàng, 2 'xế hộp' bị đập kính trộm tiền tỷ

Nổ 2 phát súng, cướp taxi trên cao tốc: Thái Như Thịnh (26 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) thuê anh Trần Văn Hết (40 tuổi, ngụ TP HCM) chở taxi từ TP HCM về Kiên Giang. Đến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đoạn qua huyện Tân Hiệp, Kiên Giang, Thịnh dùng súng ngắn khống chế tài xế. Khi anh Hết tri hô, Thịnh nổ 2 phát súng chỉ thiên. Khi tài xế bỏ chạy, Thịch đã lái xe rời đi. Ngày 4/5, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thịnh. Truy tìm Phó Giám đốc bị tố giả mạo chữ ký để chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng: Ngày 4/5, Công an TP HCM cho biết đang truy tìm ông Mai Quốc Tiến - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bakevi. Theo tố cáo, ông Tiến đã có hành vi ký giả mạo đại diện của Công ty cổ phần VGR Khải Hoàn tại hợp đồng mua bán găng tay y tế được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Linh Kim Consulting và Công ty Bakevi để chiếm đoạt tiền đặt cọc khoảng 5 tỷ đồng. (Ảnh minh họa) Công nhân tử vong cạnh máy hấp hạt điều: Chiều 4/5, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết đã hoàn tất khám nghiệm tử thi để điều tra cái chết của ông Phan Văn Tài (45 tuổi, quê Cà Mau). Ông Tài là công nhân của xưởng sản xuất hạt điều Thành Tài đóng trên địa bàn thị xã Phước Long. Theo đó, tối 3/5, ông Tài được phát hiện tử vong cạnh máy hấp hạt điều. Đỗ xe vào nhà hàng, 2 xế hộp bị đập kính trộm tiền tỷ: 2 chiếc xe ô tô đỗ bên lề đường tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để vào nhà hàng ăn tối, khi trở ra thì tá hỏa phát hiện cửa kính bị trộm đập bể lấy đi nhiều tài sản giá trị và tiền mặt lên đến hơn 1 tỷ đồng. Ngày 4/5, Công an TP Thủ Dầu Một cho biết đang điều tra, làm rõ. 2 người thương vong sau khi tàu hỏa húc văng xe tải: Trưa 4/5, tại đường sắt Bắc Nam đoạn phía Bắc cầu Cấm, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tàu SE7 chạy hướng Bắc - Nam khi đến đoạn đường ngang dân sinh, bất ngờ đâm vào xe tải mang BKS 37C - 28415. Cú va chạm mạnh đã khiến 1 người trên xe tải (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng. Cháy xe chở dầu trên cao tốc TP HCM - Trung Lương: Khoảng 12h45 ngày 4/5, trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, xe tải chở nhớt đang lưu thông trên cao tốc hướng TP HCM về miền tây. Khi qua nút giao Tân An thì xe bốc cháy dữ dội, nhớt bị đổ tràn xuống đường khiến cháy lan rộng, kéo dài hàng trăm mét. Vụ cháy gây tắc đường nghiêm trọng cả 2 hướng gần từ TP HCM về miền Tây và ngược lại. >>> Xem thêm video: Dùng rựa chém chết bạn nhậu rồi vứt xác xuống sông. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Nổ 2 phát súng, cướp taxi trên cao tốc: Thái Như Thịnh (26 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) thuê anh Trần Văn Hết (40 tuổi, ngụ TP HCM) chở taxi từ TP HCM về Kiên Giang. Đến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đoạn qua huyện Tân Hiệp, Kiên Giang, Thịnh dùng súng ngắn khống chế tài xế. Khi anh Hết tri hô, Thịnh nổ 2 phát súng chỉ thiên. Khi tài xế bỏ chạy, Thịch đã lái xe rời đi. Ngày 4/5, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thịnh. Truy tìm Phó Giám đốc bị tố giả mạo chữ ký để chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng: Ngày 4/5, Công an TP HCM cho biết đang truy tìm ông Mai Quốc Tiến - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bakevi. Theo tố cáo, ông Tiến đã có hành vi ký giả mạo đại diện của Công ty cổ phần VGR Khải Hoàn tại hợp đồng mua bán găng tay y tế được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Linh Kim Consulting và Công ty Bakevi để chiếm đoạt tiền đặt cọc khoảng 5 tỷ đồng. (Ảnh minh họa) Công nhân tử vong cạnh máy hấp hạt điều: Chiều 4/5, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết đã hoàn tất khám nghiệm tử thi để điều tra cái chết của ông Phan Văn Tài (45 tuổi, quê Cà Mau). Ông Tài là công nhân của xưởng sản xuất hạt điều Thành Tài đóng trên địa bàn thị xã Phước Long. Theo đó, tối 3/5, ông Tài được phát hiện tử vong cạnh máy hấp hạt điều. Đỗ xe vào nhà hàng, 2 xế hộp bị đập kính trộm tiền tỷ: 2 chiếc xe ô tô đỗ bên lề đường tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để vào nhà hàng ăn tối, khi trở ra thì tá hỏa phát hiện cửa kính bị trộm đập bể lấy đi nhiều tài sản giá trị và tiền mặt lên đến hơn 1 tỷ đồng. Ngày 4/5, Công an TP Thủ Dầu Một cho biết đang điều tra, làm rõ. 2 người thương vong sau khi tàu hỏa húc văng xe tải: Trưa 4/5, tại đường sắt Bắc Nam đoạn phía Bắc cầu Cấm, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tàu SE7 chạy hướng Bắc - Nam khi đến đoạn đường ngang dân sinh, bất ngờ đâm vào xe tải mang BKS 37C - 28415. Cú va chạm mạnh đã khiến 1 người trên xe tải (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng. Cháy xe chở dầu trên cao tốc TP HCM - Trung Lương: Khoảng 12h45 ngày 4/5, trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, xe tải chở nhớt đang lưu thông trên cao tốc hướng TP HCM về miền tây. Khi qua nút giao Tân An thì xe bốc cháy dữ dội, nhớt bị đổ tràn xuống đường khiến cháy lan rộng, kéo dài hàng trăm mét. Vụ cháy gây tắc đường nghiêm trọng cả 2 hướng gần từ TP HCM về miền Tây và ngược lại. >>> Xem thêm video: Dùng rựa chém chết bạn nhậu rồi vứt xác xuống sông. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).