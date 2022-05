Tin nóng 10/5: Thanh niên dùng dao đe dọa hiếp dâm chủ quán bia

Thanh niên 17 tuổi dùng dao đe dọa hiếp dâm chủ quán bia: Sau khi tàn cuộc nhậu, trong lúc điều khiển xe máy về nhà, Nguyễn Chí Thanh (quê Kiên Giang) thấy quán bia ở Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu không có cửa nên đột nhập vào và dùng dao đe dọa, ép chủ quán là chị K.T.T.G. (41 tuổi) quan hệ tình dục nhưng bất thành. Mâu thuẫn trên đường, một người bị đâm tử vong: Vì mâu thuẫn với Phạm Viết Trung (32 tuổi, trú tại phường Sa Pa, TX Sa Pa, Lào Cai) đang lái xe điện dừng đợi khách trước cửa quán ăn đêm tại TX Sa Pa, ông N.L.G. (47 tuổi, thường trú tại tổ 7 phường Sa Pa) bị Trung dùng dao đâm tử vong. Ngày 10/5, Công an thị xã Sa Pa cho biết đang tạm giữ Trung để điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa) Phát hiện thi thể không đầu, mất 2 bàn tay trôi trên sông: Ngày 10/5, UBND xã Viên An Đông, (Ngọc Hiển, Cà Mau) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể không có đầu, mất 2 bàn tay và trên lưng còn có tấm kim loại màu trắng… Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể đang trong tình trạng phân hủy cho địa phương tổ chức an táng. Nam thanh niên rạch mặt người yêu khi bị chia tay: Tức giận vì níu kéo bất thành, Nguyễn Thành Cương (SN 1972, trú thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) đã dùng dao Thái Lan, rạch nhiều nhát vào mặt người yêu là chị T.T.T. (SN 1977, cùng quê). Ngày 10/5, Viện KSND TP Vị Thanh cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Cương. (Ảnh minh họa) Sát hại vợ vì không chịu quay về chung sống: Sau khi tìm gặp vợ là chị L.T.T.L. (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre và yêu cầu vợ quay về chung sống nhưng không được đồng ý, Phan Văn Ly (33 tuổi) đã cầm dao sát hại vợ mình. Ngày 10/5, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ Ly để điều tra, làm rõ. Cách hết chức vụ đối với giám đốc CDC Hậu Giang: Chiều 10/5, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết đã cách hết chức vụ trong Đảng và cách chức Giám đốc CDC Hậu Giang đối với ông Nguyễn Văn Lành do vi phạm đối với các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 liên quan Công ty Việt Á. Phát hiện đầu đạn pháo 'khủng' sót lại sau chiến tranh: Chiều 10/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, người dân thôn Đông Xuyên, xã Quảng An (Quảng Điền) vừa phát hiện một quả đầu đạn pháo tại khu vực gần đình làng nên thông báo cho cơ quan chức năng. Quả đầu đạn pháo 155mm, có đường kính 11cm hiện đã được đưa về khu căn cứ ở xã Quảng Vinh an toàn và chờ xử lý, hủy nổ. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Thanh niên 17 tuổi dùng dao đe dọa hiếp dâm chủ quán bia: Sau khi tàn cuộc nhậu, trong lúc điều khiển xe máy về nhà, Nguyễn Chí Thanh (quê Kiên Giang) thấy quán bia ở Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu không có cửa nên đột nhập vào và dùng dao đe dọa, ép chủ quán là chị K.T.T.G. (41 tuổi) quan hệ tình dục nhưng bất thành. Mâu thuẫn trên đường, một người bị đâm tử vong: Vì mâu thuẫn với Phạm Viết Trung (32 tuổi, trú tại phường Sa Pa, TX Sa Pa, Lào Cai) đang lái xe điện dừng đợi khách trước cửa quán ăn đêm tại TX Sa Pa, ông N.L.G. (47 tuổi, thường trú tại tổ 7 phường Sa Pa) bị Trung dùng dao đâm tử vong. Ngày 10/5, Công an thị xã Sa Pa cho biết đang tạm giữ Trung để điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa) Phát hiện thi thể không đầu, mất 2 bàn tay trôi trên sông: Ngày 10/5, UBND xã Viên An Đông, (Ngọc Hiển, Cà Mau) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể không có đầu, mất 2 bàn tay và trên lưng còn có tấm kim loại màu trắng… Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể đang trong tình trạng phân hủy cho địa phương tổ chức an táng. Nam thanh niên rạch mặt người yêu khi bị chia tay: Tức giận vì níu kéo bất thành, Nguyễn Thành Cương (SN 1972, trú thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) đã dùng dao Thái Lan, rạch nhiều nhát vào mặt người yêu là chị T.T.T. (SN 1977, cùng quê). Ngày 10/5, Viện KSND TP Vị Thanh cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Cương. (Ảnh minh họa) Sát hại vợ vì không chịu quay về chung sống: Sau khi tìm gặp vợ là chị L.T.T.L. (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre và yêu cầu vợ quay về chung sống nhưng không được đồng ý, Phan Văn Ly (33 tuổi) đã cầm dao sát hại vợ mình. Ngày 10/5, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ Ly để điều tra, làm rõ. Cách hết chức vụ đối với giám đốc CDC Hậu Giang: Chiều 10/5, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết đã cách hết chức vụ trong Đảng và cách chức Giám đốc CDC Hậu Giang đối với ông Nguyễn Văn Lành do vi phạm đối với các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 liên quan Công ty Việt Á. Phát hiện đầu đạn pháo 'khủng' sót lại sau chiến tranh: Chiều 10/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, người dân thôn Đông Xuyên, xã Quảng An (Quảng Điền) vừa phát hiện một quả đầu đạn pháo tại khu vực gần đình làng nên thông báo cho cơ quan chức năng. Quả đầu đạn pháo 155mm, có đường kính 11cm hiện đã được đưa về khu căn cứ ở xã Quảng Vinh an toàn và chờ xử lý, hủy nổ. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).