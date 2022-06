Hành trình phá án: Giết người tình xinh đẹp, chôn xác ở nơi vừa ân ái

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/1/2016, người dân đi chăn trâu tại khu đất trống thuộc khu phố 1 (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) kinh hoàng phát hiện thi thể cô gái nằm dưới một hố đất bị che phủ bằng cành cây nên lập tức trình báo Công an địa phương. Trước vụ án mang tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu của vụ giết người cướp tài sản và phi tang xác, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc, xác lập chuyên án cùng phối hợp với các phòng nghiệp vụ để truy tìm hung thủ. Sự việc xảy ra khi cái Tết đang đến gần, làm xôn xao dư luận nên lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo phải tập trung lực lượng phá án nhanh nhất. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân tên Lê Thị H. (SN 1991, quê Thanh Hóa, tạm trú phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên). Người nhà nạn nhân cho biết, tối 24/1/2016, chị H. đi chơi nhưng không thấy về. Khi đi, chị H. mang theo 1 chiếc xe máy hiệu Exciter, 1 ĐTDĐ, 1 lắc tay bằng vàng 18K và 2 chiếc nhẫn vàng 24K. Tổng giá trị tài sản gần 70 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nạn nhân được phát hiện thì toàn bộ tài sản không còn tại hiện trường. Qua sàng lọc, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhận thấy đối tượng Nguyễn Hoài Thanh (SN 1994, quê Kiên Giang) ở trọ tại khu phố Tân Hội (phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên) có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân, khi vụ án xảy ra, thanh niên này cũng đột nhiên “mất tích”. Một mũi trinh sát được chỉ đạo âm thầm về Kiên Giang để theo dõi đối tượng thì phát hiện tên Thanh đang sử dụng chiếc xe máy của nạn nhân H. Kết hợp với Công an địa phương kiểm tra nơi ở của Thanh, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm điện thoại của chị H. và một số vật chứng trong vụ án. Với những bằng chứng cụ thể, ngày 2/2/2016, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hoài Thanh và di lý về Bình Dương để làm rõ vụ án. Tại cơ quan Công an, Thanh khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Thời gian gần đây, Thanh nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông. Tối 24/1/2016, Thanh hẹn chị H. ra bãi đất trống gần Khu công nghiệp Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) để ân ái. Sau phút yêu đương mặn nồng, chị H. nói đã có người khác nên muốn chấm dứt mối quan hệ khiến Thanh tức giận. Bất ngờ, Thanh bóp cổ người yêu đến chết rồi giấu xác tại một cái hố gần đó, bẻ nhánh cây che lại. Sát hại người yêu xong, Thanh lấy xe Exciter, điện thoại, lắc tay và 2 chiếc nhẫn của nạn nhân, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng rồi bỏ trốn về quê. Sự việc được người dân phát hiện, trình báo chính quyền địa phương và Thanh đã bị bắt giữ ngay sau đó. Trong phiên toà xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Thanh tù chung thân về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Cho rằng mức án quá nhẹ, không tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội cũng như không đủ sức răn đe nên đại diện hợp pháp của bị hại đã kháng cáo, yêu cầu tăng hình phạt. Tại phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 14/11/2016, TAND Cấp cao tại TP HCM sau khi xem xét lời khai của bị cáo cũng như hồ sơ vụ án đã nhận định hành vi của bị cáo vô cùng nguy hiểm; thực hiện hành vi đến cùng, sau khi sát hại người tình bị cáo còn cướp đi một khối lượng tài sản lớn. Vì vậy, HĐXX quyết định chấp nhận đơn kháng cáo của đại diện gia đình bị hại, tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Thanh. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả?. Nguồn: ANTV.

