Tin nóng 18/5: Bắt bác sĩ yêu cầu nam sinh lột sạch đồ để dâm ô

Bắt bác sĩ yêu cầu nam sinh lột sạch đồ để dâm ô: Sau khi khám bệnh cho nam sinh 15 tuổi (ngụ Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu), bác sĩ Lê Xuân Vĩnh (58 tuổi) đã yêu cầu bệnh nhân cởi hết quần áo rồi thực hiện hành vi dâm ô. Ngày 18/5, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Vĩnh. Được biết, ông Vĩnh là bác sĩ công tác tại trung tâm y tế địa phương, xin nghỉ hưu từ đầu năm 2022. Gia đình 4 người thương vong bất thường: Sáng 18/5, không thấy gia đình ông L.V.K. ( ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) thức dậy như bình thường, hàng xóm phá cửa vào trong thì tá hỏa phát hiện 4 người trong gia đình nằm bất động. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông K. cùng vợ và con trai tử vong, người con gái nguy kịch. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điểu tra, làm rõ. Bị truy đuổi, con nợ nhảy xuống sông chết đuối: Trong lúc đang bị nhóm đòi nợ do Trần Quốc Cường (29 tuổi, ngụ Phù Mỹ, Bình Định) cầm đầu truy bắt ở Ninh Thuận, con nợ là anh N.C.T. (34 tuổi, trú huyện Phù Mỹ) bất ngờ tháo chạy rồi nhảy xuống sông. Dù nhóm này đã lao theo để cứu nhưng bất thành. Ngày 18/5, Công an huyện Ninh Hải cho biết đã khởi tố Cường và đồng phạm. Đi xe máy từ Hà Nội về Ninh Bình để trộm cắp tài sản: Đi xe máy từ Hà Nội về Ninh Bình, lợi dụng sơ hở của nhà dân, Nguyễn Trọng Toàn (SN 1982, trú xã Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội) trộm cắp 41 triệu đồng và 1 chiếc laptop ở một nhà dân tại TP Ninh Bình rồi lại về Hà Nội lẩn trốn. Ngày 18/5, Công an TP Ninh Bình cho biết vừa bắt giữ Toàn để điều tra, làm rõ. Phó phòng ngân hàng huyện lừa đảo gần 50 tỷ đồng: Phạm Thị Phượng (SN 1988, trú Sơn Động, Bắc Giang) là Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Sơn Động, đã vay 43 công dân với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng. Đối tượng không sử dụng tiền vay để để đáo hạn như hứa hẹn mà dùng để trả nợ cá nhân. Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng đến 365%/năm: Trần Xuân Kiên (SN 1985, trú TP Hải Dương) mở dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính. Từ năm 2017 đến ngày 6/5/2022, Kiên cho 431 lượt người vay với lãi suất đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tổng số tiền cho vay gần 22 tỷ đồng đồng; trong đó có 98 lượt cho vay với lãi suất đến 365%/năm. Ngày 18/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiên. Người đàn ông rơi từ tầng 6 xuống đất tử vong: Trưa 18/5, tại ngõ 71 Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra vụ việc một nam giới rơi từ tầng 6, tòa nhà cao tầng xuống đất tử vong. Được biết, nạn nhân tử vong là khách thuê trọ. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Người đàn ông đi xe máy té ngã trên đường bị xe tải cán tử vong: Trưa 18/5, xe máy do ông Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1971, ở Hậu Giang) điều khiển khi đến đoạn địa bàn thuộc Châu Thành, Tiền Giang thì va chạm vào một chiếc xe máy khác đang dừng bên lề đường. Cú va chạm khiến ông Nghĩa ngã xuống đường, đúng lúc này xe tải đang lưu thông cùng chiều từ phía sau cán qua người làm nạn nhân tử vong. >>> Xem thêm video: Vĩnh Long: Bắt thầy giáo dạy võ dâm ô nữ sinh. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

