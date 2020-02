An Giang: Rượt chém công an vì bị kiểm tra giấy tờ, bị xử thế nào?

(Kiến Thức) - Ngày 27/2, Công an tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Trần Anh Thi (SN 1998, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) vì đã có hành vi dùng hung khí gây thương tích cho một thượng úy công an.